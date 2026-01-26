Hasta el 29 de enero se podrá ver a la fragata en Mar del Plata.

La fragata ARA “Libertad”, el Buque Escuela de la Armada Argentina, fue distinguido por décima vez con el galardón internacional “Boston Teapot. Hace unos días arribó a Mar del Plata y es visitada por vecinos y turistas, en este contexto recibió el premio de la Conferencia Internacional 2026 de la Sail Training International (STI), realizada en la ciudad francesa de Burdeos.

El trofeo premia a la nave a vela que logra recorrer la mayor distancia posible sólo con la fuerza del viento en un intervalo de 124 horas consecutivas, por lo que la Argentina se consolidó como uno de los países más notables en esta exigente competencia que reúne a buques escuela de todo el mundo y pone a prueba la navegación, la planificación y el trabajo coordinado de sus tripulaciones.

Un logro colectivo

La copa fue recibida por el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien se desempeñó como comandante del Buque Escuela de la Armada Argentina durante el 53° Viaje de Instrucción, desarrollado en 2025. El comandante destacó que para obtener este triunfo "fue fundamental el trabajo en equipo".

"Lograr que todo el personal de la tripulación, especialmente el más moderno —como cabos y guardiamarinas en comisión— comprenda que cada aporte es importante para alcanzar el objetivo, por ínfimo que parezca”, aseguró Gestoso.

Para el capitán, el valor de la “Boston Teapot” trasciende el mero hecho de conquistarla: “Más allá de la satisfacción y del reconocimiento al trabajo en equipo del buque, lo más importante es cómo se vive la experiencia a bordo. El solo hecho de participar genera una sinergia muy especial: los distintos equipos operativos se involucran, se interesan y hasta se acercan al puente para conocer la velocidad, las previsiones meteorológicas y cómo optimizar el rendimiento del buque. Todo eso fortalece el espíritu de unidad, especialmente en un navío de más de 60 años, con un estilo de navegación a vela tan noble”.

La formación en el buque escuela

Gestoso también destacó la importancia y el significado que tiene la fragata Libertad en la formación naval: “Para los oficiales de superficie de la Armada Argentina, estar a bordo de este buque escuela —el único que tenemos— es fundamental. Aquí comienza nuestra vida naval y tenemos la oportunidad invaluable de transmitir nuestra experiencia a quienes ocuparán nuestro lugar en el futuro”.

Luego de recibir el premio, expresó su emoción personal: “Me siento profundamente privilegiado de haber sido comandante de este buque. Fue un honor y un placer integrar un grupo humano tan profesional y comprometido. Navegar más allá de nuestras fronteras y mostrar lo que hacemos y lo que esto significa para nosotros es una experiencia incomparable. No hay mejor premio que la satisfacción del deber cumplido”.

Dónde ver a la fragata Libertad en Mar del Plata

La fragata se encuentra amarrada en la ciudad de Mar del Plata desde el 16 de enero. Los vecinos y turistas pueden ir a conocerla hasta el jueves 29, de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. La propuesta contempla la posibilidad de conocer otras unidades con asiento en la Base Naval, como el patrullero oceánico ARA “Bouchard”.