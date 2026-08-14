Las predicciones de Baba Vanga para lo que resta del 2026: uno por uno, los pronósticos de la vidente

Baba Vanga vuelve al centro de la escena en un año atravesado por conflictos internacionales, fenómenos climáticos extremos y un avance acelerado de la inteligencia artificial. La vidente búlgara, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, murió hace tres décadas, pero las interpretaciones sobre sus supuestas visiones continúan generando interés y alimentando todo tipo de teorías.

El interés renovado llega después de distintos terremotos registrados en Sudamérica y de incendios forestales devastadores, acontecimientos que algunos seguidores vinculan retrospectivamente con las profecías atribuidas a Vanga. Sin embargo, hay una advertencia fundamental: no existen registros documentales sólidos que permitan comprobar que la vidente haya formulado muchas de estas predicciones en los términos que circulan actualmente. De hecho, especialistas y estudiosos de su figura han señalado que buena parte de las profecías fueron reconstruidas o reinterpretadas después de su muerte.

Terremotos, incendios y clima extremo: qué habría anticipado Baba Vanga

Una de las categorías que más atención recibe durante 2026 es la de los desastres naturales. Entre las predicciones que se le atribuyen aparecen terremotos de gran intensidad, incendios forestales fuera de control y alteraciones climáticas severas.

El terremoto ocurrido en Venezuela y otro registrado en Colombia fueron utilizados como nuevo argumento por quienes consideran que algunas de sus visiones estarían cumpliéndose. A eso se suman los incendios que afectaron distintas regiones de Chile, además de olas de calor y períodos de sequía registrados en diferentes partes del planeta.

No obstante, establecer una relación entre esos acontecimientos y una supuesta predicción requiere cautela. Los fenómenos extremos tienen explicaciones científicas y ambientales propias; y especialistas en ciencias ambientales atribuyen estos episodios a factores vinculados con el cambio climático y no a causas sobrenaturales.

En otras recopilaciones de las supuestas predicciones para 2026 también aparecen referencias a grandes terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos que podrían afectar a una parte importante de la superficie terrestre.

Inteligencia artificial y una nueva crisis mundial

Otro de los pronósticos que volvió a ganar fuerza está relacionado con la inteligencia artificial. Según las interpretaciones atribuidas a Baba Vanga, este 2026 marcaría un punto de inflexión en la relación entre las personas y la tecnología.

La supuesta profecía se conecta con preocupaciones que ya forman parte del debate actual: la automatización de tareas, la transformación del mercado laboral, la privacidad de los datos y los límites éticos del desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados. La coincidencia con discusiones contemporáneas es uno de los motivos por los que estas predicciones encuentran terreno fértil en redes sociales y medios digitales.

Terremoto en Colombia.

Sin embargo, el problema vuelve a ser la fuente. Baba Vanga murió en 1996, mucho antes del actual desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Las formulaciones que circulan sobre una eventual dominación de la tecnología suelen provenir de interpretaciones posteriores y no de documentos originales verificables.

En paralelo, las listas internacionales de predicciones para 2026 también le atribuyen una crisis económica mundial, relacionada con la inestabilidad geopolítica, los desastres naturales y las transformaciones tecnológicas. Algunas versiones incluso hablan de un desplazamiento del poder global hacia Asia.

Guerra mundial y contacto extraterrestre: las predicciones más llamativas

Entre las profecías más inquietantes aparece la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. La interpretación sostiene que 2026 podría convertirse en un punto de inflexión debido a la escalada de distintos conflictos y al enfrentamiento entre grandes potencias.

El escenario tiene un componente de actualidad evidente: las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Medio Oriente mantienen vigente el temor a una expansión de los conflictos regionales. Pero eso no significa que exista evidencia de que Baba Vanga haya predicho una guerra mundial para 2026. La ausencia de escritos originales con fechas y acontecimientos precisos es uno de los principales obstáculos para comprobar estas afirmaciones.

La predicción más extraordinaria, sin embargo, apunta al primer contacto con vida extraterrestre. De acuerdo de algunas recopilaciones, la humanidad podría tener contacto con una civilización de otro planeta antes de que termine el año, incluso mediante la llegada de una nave espacial durante noviembre. Esta versión está entre las más difundidas internacionalmente, aunque tampoco existe una fuente primaria que permita atribuirla con certeza a Vanga.