Colombia: a 72 horas del terremoto, pasa la "ventana dorada" para los rescates

Mientras la cifra oficial de personas fallecidas por el terremoto registrado el lunes en Colombia ya se elevó a 273, las labores de búsqueda y rescate siguen sin parar cuando este jueves se cumplen 72 horas para hallar personas vivas bajo los escombros de viviendas derrumbadas

El período de 48 a 72 horas es considerado históricamente como la "ventana dorada" o el lapso con más probabilidades para encontrar sobrevivientes. Después de ese período, las probabilidades de supervivencia sin una fuente de agua disminuyen. Sin embargo, algunos estudios indican que muchos rescates de supervivientes aún pueden tener lugar durante los primeros cinco o seis días posteriores a un siniestro.

El ejemplo más cercano de esto es el caso del venezolano Hernán Gil, quien en julio fue rescatado tras permanecer sepultado bajo los escombros más de siete días después del doble terremoto que azotó Venezuela. La supervivencia de Gil fue posible gracias a que los rescatistas, luego de localizarlo con vida, pudieron llegar hasta su ubicación y suministrarle líquidos mediante una manguera y una jeringa mientras avanzaban con su rescate.

En tanto, la cifra de personas fallecidas por el fuerte sismo que el lunes se registró en Colombia subió a 273, informó este jueves David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en conferencia de prensa. El número de heridos llegó a 3.824, mientras que las personas desaparecidas contabilizadas son 377, de acuerdo con la cifra oficial de la Fiscalía General de Colombia, dijo el funcionario.

Hasta el momento, en Colombia son 40.773 familias afectadas y 97.515 personas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. En cuanto a los daños materiales, el director de la UNGRD dijo que hay 12.584 viviendas destruidas, otras 74.873 averiadas, 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados, al igual que más de 800 centros comunitarios y 216 centros de salud.

El Gobierno mantiene el monitoreo del volcán Puracé en alerta naranja

Aunque el terremoto constituye la prioridad nacional, Tamayo precisó que la UNGRD mantiene la atención sobre otras situaciones críticas que permanecen activas en el territorio. La entidad trabaja de manera simultánea frente al sismo, la actividad volcánica y los incendios forestales.

En el caso del volcán Puracé, que continúa en alerta naranja, una comisión técnica de la UNGRD permanece en la zona desde el pasado fin de semana para evaluar su actividad. "Esta operación va para largo", explicó el director adjunto para las Américas de la Cruz Roja, Cristian Torres.