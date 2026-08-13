Colombia rechazó el envío de brigadistas de México tras el devastador terremoto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este miércoles que el gobierno de Colombia no autorizó el despliegue de las brigadas de rescate de las Fuerzas Armadas mexicanas para colaborar en las tareas de búsqueda de sobrevivientes tras el potente terremoto que sacudió el noroeste del país. El desastre ya dejó un saldo superior a los 260 muertos y cerca de 500 desaparecidos.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria mexicana explicó que las complicaciones burocráticas impidieron la partida de los socorristas. "La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia", detalló Sheinbaum, precisando que los organismos colombianos "pidieron una primera certificación y ahora piden otra", señaló. Pese a la traba operativa, la jefa de Estado remarcó la trayectoria del equipo militar al recordar que ha prestado asistencia técnica en 98 países, enfatizando que el contingente "está listo para salir en cualquier momento".

A pesar de la negativa para el ingreso de personal militar en el terreno, la administración mexicana confirmó el envío de asistencia material coordinada con el Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El Ejecutivo mexicano despachó aviones Hércules cargados con víveres, insumos médicos y agua potable, previendo completar la entrega de más de 58 toneladas de ayuda humanitaria hacia el final de la semana.

La postura de Bogotá responde a los nuevos protocolos fijados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras asumir formalmente su cargo, el director del organismo, David Tamayo, informó que las autoridades de Colombia "solo" aceptaron el apoyo técnico de búsqueda y rescate de cuatro naciones: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. El funcionario argumentó la decisión al aseverar que únicamente los equipos de esos cuatro países "cumplen todos los requisitos internacionales" exigidos para las operaciones de socorro en la zona de desastre.

Con información de EuropaPress.