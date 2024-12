Al presidente Javier Milei le llevó apenas 12 meses desmantelar todos los programas que estaban orientados a dar herramientas a mujeres violentadas y a garantizar su autonomía económica para que pudieran salir de ese círculo. Su caballito de batalla en la campaña electoral no se quedó solamente en su retórica agresiva: prometió arrasar con todos lo conquistado por los feminismos. Y lo hizo. Más allá de la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, puso en marcha un plan de ajuste que alcanzó a los mecanismos de denuncia contra la violencia machista, a los espacios de contención pero también apuntó su motosierra contra el derecho al aborto, la gran conquista de los feminismos, que hoy se sostiene solamente por voluntad de las provincias. Por otro lado, su plan económico de licuación de salarios afectó en mayor medida a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los índices de pobreza, y que ahora cuentan con menos apoyo del Estado para hacerle frente.

Los colectivos feministas aseguran que hubo un cambio significativo del 10 de diciembre del año pasado hasta acá: las mujeres están en completa desprotección, abandonadas a su suerte con un Gobierno que demostró más de una vez su ensañamiento: dejó casi en 0% programas de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas, no envió ni una caja de misoprostol o mifepristona a las provincias para garantizar el derecho al aborto y hasta eliminó la moratoria jubilatoria, que afecta particularmente a las mujeres: ellas representan un 80% del universo de quienes las cobran. Para 2025, tal como prometió el mismo Milei en su última presentación ante empresarios, hay más motosierra: 0 presupuesto destinado a la ESI, 0 para el Plan Enia y desfinanciamiento de programas clave en salud.

"Las víctimas y sus familiares quedan en un estado de desprotección absoluta en el que los hombres violentos están avalados por el discurso patriarcal imperante", subrayaron a El Destape desde la Casa del Encuentro, la asociación civil detrás del primer Observatorio de femicidios en Argentina, sobre el efecto concreto que tienen los recortes que llevó adelante el libertario. Desde que asumió Milei, fueron asesinadas 227 mujeres, según el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven. En ese lapso, se recortó casi un 100% (98,6%) el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas), de acuerdo a un estudio de ELA. "En el primer trimestre del 2023 el programa logró ayudar a 34.000 mujeres y diversidades, 34.000, mientras que en el primer trimestre del 2024, tan solo 400, poquito más de 400 personas lo recibieron", aseguró a este medio Agustina Rossi, integrante del área de políticas de ELA. La línea 144 corrió la misma suerte: el seguimiento de casos se redujo 25% y las perspectivas para 2025 son peores: por primera vez en 7 años no cuenta con presupuesto específico para 2025.

Hay también una estrategia concreta para convertir cualquier situación de violencia en un tema de la esfera privada, en línea con el tergiversado argumento de la libertad que se pregona desde el Gobierno. "Se vuelve a instalar este discurso de que si vos sufrís violencia, arreglátelas como vos puedas. Es un tema tuyo, es un tema que tenés que resolver vos individualmente.Cuando nosotras, gracias a la movilización del 2015, gracias al movimiento de mujeres que han logrado demostrar que la violencia de género es un problema social, es un problema social, político, cultural, simbólico, económico, que tiene que ser abordado de todos los actores sociales", explicó en ese sentido Rossi.

Una licuadora que afecta más a las mujeres

Las mujeres (74%) mucho más que los varones (57%) perciben que la situación de su hogar empeoró desde que empezó la gestión libertaria y debieron ajustar la alimentación, de acuerdo a un estudio reciente de CEPA: la suya propia y la de los demás que están a su cuidado, de acuerdo al informe del centro económico. "Es importante tener en cuenta que en contextos de recesión, falta de trabajo, despidos masivos, la violencia doméstica se incrementa siendo las mujeres receptoras de la misma, más allá de la creciente feminización de la pobreza que deja a las jefas de hogar en situación de indigencia. Sin duda estamos ante un gobierno dispuesto a atacar al movimiento que más avances ha logrado en las últimas décadas: el movimiento feminista", advirtieron desde la Casa del Encuentro.

Las desigualdades estructurales atraviesan a las mujeres y diversidades, más allá de lo que diga el mandatario con datos falsos en pos de librar su "batalla cultural" contra el wokismo. Las decisiones de política económica tienen efectos diferenciados según el género. En CEPA plantean entonces el concepto de "masculinización de la riqueza" cuando esas decisiones las refuerzan. "Por eso, bajo el esquema de regresividad en términos de distribución del ingreso que propone este Gobierno, estas desigualdades se profundizan. Por ejemplo, la reducción de la alícuota de bienes personales -donde el 65% de las personas alcanzadas son varones- al mismo tiempo que se recorta el gasto previsional -especialmente para las jubilaciones mínimas donde las mujeres estamos sobrerrepresentadas- es un ejemplo claro de decisiones de política económica que tienden a profundizar las desigualdades ya existentes", subrayó a este medio Aldana Denis, economista de CEPA-.

La experta destacó que la desigual trayectoria en el mercado laboral entre mujeres y varones tiene su contracara en el sistema previsional, por eso, la licuación de las jubilaciones (principalmente a través del congelamiento del bono) impacta de manera diferenciada según género. "A junio de 2024, solo el 9,5% de las mujeres en edad de jubilarse cuentan con 25 años o más de aportes. Es decir, la eliminación de la moratoria previsional significa que 9 de cada 10 mujeres sólo podrán acceder a la PUAM, lo cual constituye no sólo en una pérdida de ingresos (20% menos que la mínima) y derechos (carácter no pensionable), sino también un aumento de la edad jubilatoria de facto (la PUAM está destinada a personas de 65 años o más en tanto la edad jubilatoria de las mujeres es a partir de los 60 años)", puntualizó.

El ataque contra las que más cuidan y la masculinización de la riqueza

Los ingresos de los varones son entre 22,6 y 26,4% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce al 15,7% entre asalariadas/os formales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 63% de las personas con menores ingresos. Durante el gobierno de Milei, los puestos de trabajo en casas particulares se redujeron sensiblemente. Este sector está sumamente feminizado: el 96,7% son mujeres, y sus ingresos han perdido 30 puntos de poder adquisitivo en los últimos tres meses (valor hora vs inflación).

Otro sector sumamente feminizado es el docente: el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.

Pero más allá que ellas son las que integran mayores tasas de desocupación y tienen peores salarios, también tienen menos disponibilidad de tiempo dada la cantidad de horas promedio destinadas a tareas de cuidado no remuneradas.

Contra las diversidades y la salud sexual

Como el Gobierno no puede eliminar el derecho al aborto, se ocupó de que no lleguen medicamentos para garantizar la realización de interrupciones legales de embarazos. Adujo problemas en las licitaciones. Por otro lado, desfinanció programas de entrega de preservativos y otros métodos de protección. El presupuesto de Milei para insumos y medicamentos de salud sexul es el más bajo desde 2013, incluidos preservativos. Hubo recortes del 68% en productos farmaceúticos y medicinales. El Presidente recortó a 0 el envío de medicamentos para pacientes de VIH gestantes que previenen la transmisión vertical de la enfermedad y para 2025 no está garantizada la compra de retrovirales.

El Gobierno que asumió prometiendo hacer de Argentina el país con más libertad del mundo atacó cada vez que pudo las banderas de quienes reivindican el respeto a la libertad y a la diversidad sexual.

En ese camino, amenazó con eliminar por decreto el DNI no binario que la anterior gestión de Alberto Fernández sancionó por la misma vía el 21 de julio de 2021 y con el que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino. También avanzó con la prohibición del derecho a la identidad de las personas privadas de su libertad. "Esta estupidez se termina", festejó. Como lo hizo en cada ajuste contra mujeres y diversidades que implementó en 2024.