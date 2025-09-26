Identificaron a la quinta víctima del presunto asesino serial de Jujuy: quién es

El 11 de junio pasado Juan Carlos González, de 60 años, fue visto por última vez. A casi cuatro meses de su desaparición, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia norteña pudo identificar su cuerpo tras cotejar los restos genéticos hallados dentro de la casa del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado.

Al momento de allanar la vivienda de Jurado, la policía encontró los rastros Sergio Alejandro Sosa, de 25 años; Miguel Ángel Quispe, de 60; Jorge Omar Anachuri, de 68 y Juan José Ponce, de 51. Como quinta víctima, entonces, se suma ahora González. Así lo confirmaron el procurador general Sergio Lello Sánchez y el fiscal general Guillermo Beller.

Cómo avanza la causa del asesino serial de Jujuy

Matías Jurado se encuentra detenido con prisión preventiva desde hace un mes y con el asesinato de González, ahora será imputado por quinto homicidio agravado con las figuras de "ensañamiento, alevosía, placer en concurso real". La pena por estos delitos es de prisión perpetua.

El fiscal Beller sostuvo que se logró identificar los restos de González porque, en plena investigación, el celular del hombre fue hallado cerca de la vivienda de Jurado.

Se cree que, como a las otras víctimas, lo engañó "prometiéndole una changa"; es decir, le habría ofrecido algún trabajo en su domicilio. Dentro de ese lugar, lo habría asesinado en su habitación, donde la policía científica encontró, más tarde, restos de sangre y ADN de todas las víctimas hasta el momento.

Sin embargo, la Fiscalía confirmó que aún resta identificar los materiales genéticos de dos individuos más.

Matías Jurado no es inimputable

La prisión preventiva de Jurado rige hasta el 4 de diciembre con posibilidad de extenderse, todo dependerá de cómo avance la investigación. Además, luego de realizar el informe psiquiátrico correspondiente, se constató que el homicida no es inimputable por los presuntos crímenes cometidos.

En tanto, se seguirán analizando las cámaras de seguridad y los registros de la tarjeta SUBE para identificar los vínculos que podría haber tenido Jurado con las víctimas antes de asesinarlos.