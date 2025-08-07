El fiscal de Jujuy Guillermo Beller que investiga los posibles crímenes cometidos por Matías Jurado confirmó que “los restos hallados en la casa tienen ADN humano masculino”, lo que les permitirá avanzar con las comparaciones genéticas en busca de conocer si se trata de los restos de Jorge Anachuri -desaparición y homicidio por el que está preso Jurado- o de alguno de los otros hombres de quienes no se sabe nada en los últimos meses y sospechan que fueron engañados, secuestrados y asesinados por el llamado “asesino serial de los viernes”.

Según explicó el fiscal, “se hicieron pruebas en un resto encontrado en un lugar húmedo, que puede ser parte de la nariz o de una oreja de la víctima”; confirmando de esta forma que secuestraron restos humanos que, presuntamente, Jurado intentó deshacerse al arrojarlos a las cloacas. Además, agregó que “se encontró gran cantidad de restos de piel que dan positivo en ADN masculino que estaban en platos con los alimentos que Jurado le daba a los perros”. Esos elementos fueron secuestrados y peritados. También se harán comparaciones con las muestras tomadas a las familias de los desaparecidos, aunque todavía quedan pericias por realizar.

La conferencia de prensa del fiscal Beller.

El Destape confirmó con fuentes cercanas a la causa que se tomaron muestras a los familiares de cuatro desaparecidos: Juan José Ponce, Juan Carlos González, Miguel Quispe y Sergio Sosa; pero aún falta obtener la muestra de un familiar directo de Jorge Anachuri, el principal caso imputado al sospechoso. “Se presentaron unos sobrinos de Anachuri pero estamos esperando que pueda venir una hermana que vive en otra provincia para que pueda ser más exacto el cotejo”, aseguraron los investigadores.

En las últimas horas trabajaron en la zona del arroyo Las Martas, en dos puntos donde los vecinos aseguraron haber visto reiteradas veces a Jurado con una carretilla tirando bolsas y cosas en baldes. “Se hicieron excavaciones y se levantaron algunos elementos que no consideramos de mayor importancia teniendo en cuenta lo que ya teníamos”, confirmó el fiscal Beller en la conferencia, donde se supo que esos elementos eran mas bien ropas que se fotografiaron y se peritarán para saber si puede cotejarse con las prendas que vestían las personas desaparecidas.

Imágenes de la ropa hallada en los rastrillajes realizados.

Para los investigadores la expectativa principal está puesta en las excavaciones que realizarán en la casa donde vivía Jurado y donde recolectaron los primeros restos. Allí, buscarán restos óseos en dos zonas señaladas por el testigo menor de edad y en un fogón improvisado donde los testigos señalaron que el acusado hacía grandes fuegos los fines de semana.

“A los vecinos les llamaba la atención el fuego y el olor pero creían que quemaban basura”, señaló el fiscal. Además señaló que esperan tomar la declaración del hombre mayor que también vivía en la casa, de quien el fiscal Beller explicó que “era el padre de la hermana de Jurado, pero no el padre de él. Sabemos que está internado y que estaba en situación de calle por eso esperamos que tenga el alta médica para poder tomarle declaración”.

Los peritos e investigadores, en medio de los rastrillajes.

En charla con El Destape, el fiscal Beller confirmó que esperan poder hacer las pericias psicológicas al menor en las próximas horas “porque buscamos saber si puede volver a declarar en cámara Gesell ya que ha brindado datos muy importantes en el primer encuentro pero fue muy breve porque estaba muy nervioso”. Así, con ayuda del equipo de psicólogos buscarán saber si el adolescente que contó que “Matías salía a cazar los viernes” puede dar más precisiones que permitan trazar una línea de tiempo y conocer con mayor precisión cuando fueron los ataques y si puede señalar o reconocer a alguna de las personas que están desaparecidas como víctimas de su primo.

Mientras tanto, en la mañana de este jueves, Matías Jurado fue trasladado a la Fiscalía donde un grupo de psicólogos trabajará en el perfil del sospechoso; aunque en los primeros informes, los peritos determinaron que es consciente de los actos y que tiene un perfil perverso. Hasta ahora, el acusado de ser el “asesino serial de los viernes” en Jujuy está acusado de un caso de homicidio agravado pero los investigadores suman testimonios y datos porque la causa tiene cinco desaparecidos y no descartan.