Lucía Pérez: en un convulsionado segundo juicio, se volvió a apuntar contra la víctima

En la primera audiencia, la familia debió someterse a cuestionamientos acerca de la vida de la adolescente. Casación había anulado el anterior juicio por estos argumentos sin perspectiva de género. En la sala no pudieron entrar familiares y solo unos periodistas acreditados. Ahora, acusaron a una cronista de grabar la audiencia.

Tras la primera audiencia en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue asesinada y abusada sexualmente el 8 octubre del 2016 en Mar del Plata, la familia denunció al poder judicial por revictimizar a la víctima y los familiares. "Hoy fue ese 8 de octubre, ese 8 de octubre que mataron a mi hija. Esto, a lo que me tengo que someter yo y toda mi familia, es el poder judicial", apuntó Marta Montero, la mamá de Lucía. Este miércoles, una de las pocas periodistas que fueron acreditadas en la diminuta sala de audiencias fue cuestionada y acusada de grabar la audiencia.

"Esto que hace el poder judicial con las víctimas es terrible. Con Lucía muerta tengo que volver a dar explicaciones y me vuelven a revictimizar", expresó su mamá ayer a la salida de la primera audiencia que exigió que "se respeten los derechos humanos". En la primera audiencia del nuevo juicio, volvieron a indagar sobre la vida personal de la joven usando los mismos argumentos utilizados en el juicio anterior. Según una nota de lavaca, que fue uno de los pocos medios que ingresó a la diminuta sala de audiencias y por la que acusaron a la periodista, durante la primera jornada del nuevo juicio las defensas de los acusados intentaron volver a cuestionar la vida y costumbres de la víctima. "¿Se llevaba materias?, ¿faltaba a la escuela?, ¿era de estar mucho tiempo sola en su casa?, ¿tenía trastorno alimenticio?, ¿comía bien?, ¿respetaba las cuatro comidas?", fueron algunos de los cuestionamientos que volvieron a recibir los familiares de Lucia.

En esta línea, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, afirmó que se trata de un proceso doloroso y que en este segundo juicio volvieron a los mismos argumentos. "Se volvió a un padecimiento, la mamá de Lucía volvió al 8 de octubre de 2016", expresó. La ministra señaló que nuevamente "nos encontramos con una defensa que quiere volver a hacer lo que llevó a la nulidad del primer juicio: colocar la responsabilidad en la víctima y en su familia". Sostuvo que "está clarísimo que hacen eso porque no pueden hablar de los hechos, porque si hablan de los hechos la única explicación es que la captaron, la abusaron sexualmente y allí perdió la vida".

En esta línea, la familia de Lucía también exigió que el juicio, que continuará al menos durante todo febrero, se respete su condición de juicio oral y público y que esté la prensa presente y las familias de víctimas de femicidios puedan participar. "Lo que hace el poder judicial con las víctimas es terrible. Nos faltan el respeto, nos dan una sala chica, no dejan entrar a quienes vienen a acompañarnos. ¿Privatizaron la justicia? No lo vamos a permitir. Es una lucha que tenemos que dar entre todos, para que no avasallen nuestros derechos. Esto debe cambiar. Este es el 'Nunca más' de nuestras hijas, de nuestras mujeres", expuso. La audiencia fue acompañada por familiares de víctimas de femicidios ocurridos en diferentes puntos de nuestro país, quienes no pudieron ingresar en la sala donde se desarrolló la audiencia debido a una disposición del tribunal que desoyó el pedido de la familia, representada por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piemarini.

"No es la forma de juzgar a la gente, no hay derecho a que nos sometan a estos vejámenes, dónde están los derechos humanos de Lucia, dónde están los derechos humanos de nuestras hijas", cerró Marta.

Acusación a la prensa por la cobertura del juicio

Según detallaron desde lavaca, en la segunda audiencia de este miércoles, la periodista acreditada en la audiencia, Anabella Arrascaeta, sufrió una ataque por parte la defensora oficial que la acusó de grabar la audiencia, acción que está prohibida. Por la acusación debieron pasar este miércoles la audiencia a un cuarto intermedio. "La defensa hizo un planteo acusándola de haber grabado la audiencia por la nota que publicamos hoy (en lavaca). La citó el tribunal, por suerte todos los colegas (acreditados) se portaron muy bien. Fue una cosa fea y ahora está declarando. Es un atropello", contó a este medio la periodista Claudia Acuña.

El 12 de agosto de 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, que absolvió a los acusados por el feminicidio de Lucia Matías Farías (28) y Juan Pablo Offidani (47), condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por tenencia y venta de drogas a menores en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía. El tercer acusado, Alejandro Maciel, fue absuelto de todos los cargos. Por lo que ordenó la inmediata realización de un nuevo juicio porque consideró que el TOC N•1 "se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género". En marzo del 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad acusar por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” a los tres jueces que llevaron a cabo el juicio en primera instancia.

Este nuevo juicio se desarrolla ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7. Las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini intervienen como particular damnificado, en representación de los padres de Lucía (16), Marta Montero y Guillermo Pérez, y de su hermano, Matías. La defensa particular de Offidani esta a cargo de César Sivo y Romina Merino, y Farías será asistido por la defensora oficial Laura Solari.