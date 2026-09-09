Plantaron árboles de Navidad en una playa para frenar la erosión y crearon nuevas dunas

Una particular estrategia para frenar la erosión costera dio como resultado la creación de nuevas dunas. Se trata de la plantación de árboles de Navidad en la playa de St Annes, en el Reino Unido.

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La iniciativa aprovecha las ramas de los árboles secos para frenar el viento y retener la arena que se desplaza desde la costa. Con el tiempo, este material permitió que se formen nuevos montículos que se integraron al sistema natural de dunas.

Los árboles se colocaron frente a las dunas existentes y sus ramas actuaron como una barrera que reduce la velocidad del viento.

Cuando el aire pierde fuerza, la arena queda atrapada entre las ramas. La acumulación aumenta progresivamente hasta formar un nuevo montículo que, con el tiempo, puede convertirse en parte de una duna.

El proyecto busca recuperar una barrera natural que cumple un papel fundamental frente a las inundaciones. Las dunas costeras funcionan como una defensa natural porque absorben parte de la energía de las olas y ayudan a proteger las zonas urbanizadas durante los episodios de tormentas y fuertes vientos.

¿Por qué se perdieron las dunas?

La iniciativa responde a un proceso de deterioro que afecta a la costa de Fylde desde hace más de un siglo. De acuerdo a los datos del proyecto, la región perdió más del 80% de sus dunas originales durante los últimos 150 años, principalmente como consecuencia del desarrollo urbano en la franja costera.

Las dunas que permanecen se ven cada vez más comprimidas por el avance del mar. Esta reducción del espacio natural disminuyó la capacidad de la costa para actuar como protección frente a fenómenos meteorológicos extremos y aumentó la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en las proximidades.

¿Qué organismos financian la reconstrucción de las dunas con árboles de Navidad?

Para intentar revertir esta situación, el Ayuntamiento de Fylde, Lancashire Wildlife Trust y el Ayuntamiento de Blackpool trabajaron en conjunto para llevar adelante el proyecto, que cuenta con financiación de la Agencia de Medio Ambiente. La iniciativa comenzó en 2013 y se sostiene a través de la participación de vecinos y voluntarios.

En febrero de este año, la campaña recibió un nuevo impulso con la participación de decenas de voluntarios, que lograron reunir y colocar más de 2000 árboles de Navidad donados. Por lo tanto, ejemplares que habían cumplido su función decorativa durante las fiestas fueron reutilizados para colaborar con la recuperación de un ecosistema costero.

¿Cómo ayudan las nuevas dunas a recuperar la biodiversidad?

El proceso no termina con la colocación de los árboles. Una vez que las ramas comienzan a retener la arena, las condiciones del terreno cambian y permiten que aparezcan especies vegetales capaces de colonizar estos nuevos espacios y que surjan el pasto de duna y el centeno de mar.

Con el paso del tiempo, una duna joven puede transformarse en un hábitat capaz de albergar una amplia variedad de especies. En estas áreas pueden encontrarse orquídeas silvestres, lagartijas comunes y mariposas grayling, entre otros animales y plantas adaptados a las condiciones particulares de la costas.