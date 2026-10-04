Planazo gratis para disfrutar el domingo: llega un concierto de la Sinfónica Juvenil y el Coro Nacional

La ciudad de Buenos Aires tiene múltiples planes para disfrutar, pero este domingo hay uno especial para los amantes de la música clásica: la ópera Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni. Se trata de un concierto completamente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK).

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Así será la Cavalleria rusticana en el Palacio Libertad

La Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y el Coro Polifónico Nacional se unen este domingo 4 de octubre a las 19 hs para interpretar una obra emblemática del verismo italiano de 1890 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Las entradas son gratis, pero deben reservarse, y quienes lo prefieran, podrán disfrutar la ópera en vivo por la radio online.

El evento se realizará este domingo a las 19 hs en el auditorio nacional del Palacio Libertad (Foto: Palacio Libertad)

La ópera, con la dirección musical de Mario Benzecry y la dirección escénica de Mariana Ciolfi, cuenta una historia de amor, celos, traición y venganza ambientada en una pequeña comunidad de Sicilia, durante la mañana de Pascua. Los protagonistas viven un verdadero drama en medio de la cotidianeidad de su comunidad. Musicalizada de manera intensa, se trata de una historia que conduce a un inexorable desenlace trágico.

En esta ocasión, la versión contará con la interpretación de los solistas Rocío Giordano, soprano; Laura Penchi, soprano; Laura Domínguez, mezzosoprano; Milagros Seijó, mezzosoprano; Enrique Folger, tenor; Marcelo Iglesias Reynes, barítono.

Cómo disfrutar de la ópera gratis: dónde reservar las entradas

Las entradas son gratuitas, pero se deben solicitar a través de la página oficial, habrá tickets hasta agotar el lugar en la sala. Cada solicitante podrá pedir dos entradas y los menores de edad deben ingresar en compañía de un adulto.

Tras completar el formulario, el público puede presentarse este domingo desde las 14 hs y hasta el horario de comienzo de la función en la boletería para retirar las entradas físicas y luego acceder al auditorio.

Quienes no logren conseguir hacer la reserva pueden presentarse directamente personalmente hasta el horario de la función y pedirlas por boletería, habrá algunas disponibles hasta llenar el cupo.