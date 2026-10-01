Gratis y por dos días: el evento que permite conocer los edificios más curiosos de Buenos Aires.

Este fin de semana hay una propuesta diferente para recorrer la Ciudad de Buenos Aires, vuelve Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo que permite entrar gratis a edificios, casas, teatros, estadios y otros espacios que durante el resto del año suelen permanecer cerrados al público. La edición 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, con actividades distribuidas por distintos barrios porteños.

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La iniciativa, organizada por CoHabitar Urbano, propone descubrir Buenos Aires desde una perspectiva diferente, a través de su arquitectura, patrimonio e historia. Durante los dos días habrá más de 200 propuestas y actividades, mientras que más de 150 espacios abrirán sus puertas para recibir visitantes. Entre ellos hay construcciones históricas, viviendas particulares, oficinas, estadios y edificios emblemáticos.

Qué se puede visitar en Open House Buenos Aires 2026

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de alrededor de 30 espacios que participan por primera vez. Entre ellos aparece el Estadio Nueva Chicago, que suma a Mataderos al mapa del festival, además del Hogar Obrero de Villa Ortúzar, el campus de la Universidad Torcuato Di Tella, Casa Mendoza y otros proyectos residenciales y culturales.

También forman parte de la programación algunos de los edificios más reconocidos de la Ciudad, como el Kavanagh, el Palacio Barolo, el Teatro Avenida, el Club Ferro Carril Oeste, el Edificio IBM y el Edificio de Renta Bencich. Otro de los recorridos destacados es el Zanjón de Granados, en San Telmo, donde se pueden conocer restos edilicios del siglo XVIII y parte de la red de túneles que atraviesa el subsuelo de la zona.

La propuesta no se limita a entrar a edificios. El festival también incluye recorridos urbanos a pie, circuitos en bicicleta, actividades especiales y sesiones de música en vivo, además de una sección llamada “Open House recomienda”, que permite organizar recorridos por barrios o por distintas categorías de arquitectura.

Cuándo es y cómo participar

Las actividades se desarrollarán en dos franjas horarias: de 10 a 14 y de 15 a 19, tanto el sábado como el domingo. La mayoría de las propuestas no necesita inscripción previa, el acceso es gratuito y se realiza por orden de llegada, por lo que puede haber filas dependiendo de cada espacio.

En esta edición, 22 propuestas requieren inscripción previa, entre ellas algunas de las más buscadas como el Kavanagh, el Banco Hipotecario, ex Banco de Londres, el Palacio Barolo, el Planetario y el Zanjón de Granados. Las reservas se realizaron a través de Eventbrite y cada espacio cuenta con sus propios cupos y horarios.

La iniciativa, organizada por CoHabitar Urbano, propone descubrir Buenos Aires desde una perspectiva diferente.

Para quienes quieran improvisar el recorrido, la organización cuenta con un mapa y catálogo online que permite filtrar las propuestas por barrio, día y turno. Además, para ingresar a los espacios se debe presentar un documento de identificación, que puede ser DNI, pasaporte, licencia de conducir o documentación digital de aplicaciones oficiales como Mi Argentina.

Así, durante dos días, distintos rincones de Buenos Aires se convierten en una oportunidad para conocer edificios desde adentro, descubrir historias poco conocidas y armar un recorrido propio por la arquitectura porteña. La entrada es libre y gratuita.