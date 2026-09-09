Planazo para el fin de semana: cómo disfrutar de dos conciertos de música en el Anfiteatro de la Ciudad (Foto: GCBA)

Entre las múltiples propuestas de la ciudad de Buenos Aires, el próximo fin de semana llega la oportunidad de disfrutar de buena música y cuidar el bolsillo: se realizarán dos conciertos de tango en el Anfiteatro del Parque Centenario completamente gratis.

{{{htmlAmp}}}

Así serán los conciertos gratuitos en el Anfiteatro de Parque Centenario

El Anfiteatro del Parque Centenario abre sus puertas de manera gratis este fin de semana con dos propuestas ideales para los amantes del tango que, si bien aportan algo diferente en medio de la escena actual, son igual de imperdibles:

JazzTango por Yamile Burich

La saxofonista y compositora Yamile Burich llega a Parque Centenario con una propuesta que combina el tango y jazz con obras de Osvaldo Fresedo, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. El show será el sábado 12 de septiembre a las 16 hs.

Junto a Burich, tocarán Quena Taborda en bandoneón, Abel Rogantini en piano, Pablo Aslan en contrabajo y Maná Ginart en batería.

Noelia Moncada

La cantora de tango se presenta el domingo 13 de septiembre a las 16 hs en formato quinteto: su voz estará acompañada por Emiliano Greco en piano, Manuel Gómez en contrabajo, Matías Grande en violín y Joaquim Diaz Varela en bandoneón.

La propuesta pondrá en diálogo el tango tradicional con una mirada contemporánea y ofrecerá clásicos del género, obras de menor circulación y composiciones actuales. Con una fuerte impronta escénica donde las historias, los personajes y las reflexiones dialogan.

¿Cómo acceder a las entradas?

Las entradas para los conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo) son libres y gratuitas; no requieren reserva previa. Solo hay que acercarse con tiempo a hacer la fila, ya que el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. Los dos eventos se suspenden en caso de lluvia.