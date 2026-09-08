Ciclo de conciertos gratis en la Casa de la Cultura: cómo disfrutar de espectáculos de música sin costo durante septiembre

Ciclo de conciertos gratis en la Casa de la Cultura: cómo disfrutar de tres espectáculos

Entre las múltiples propuestas de la ciudad de Buenos Aires para hacer algo diferente sin comprometer el bolsillo, esta semana se destaca el ciclo de conciertos gratuitos en la Casa de la Cultura porteña. Se trata de una propuesta ideal para quienes disfrutan la música clásica.

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¿Cuándo son los conciertos gratis en la Casa de la Cultura?

El ciclo de conciertos de esta semana ofrece tres espectáculos diferentes por la tarde en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, CABA). Las actividades son para todo el público.

Las propuestas de esta semana son las siguientes:

Martes 8 de septiembre, 19 hs

En el marco del Festival Fundación Chopiniana, se realizará un concierto con el pianista italiano Alessandro Artese que recorrerá un repertorio con obras de Johann Sebastian Bach, Busoni, Robert Schumann, Sergei Rachmaninov y Alexander Scriabin.

El ingreso es por orden de llegada. En caso de no encontrar un lugar, es clave saber que el pianista también se presentará de manera gratuita en el Palacio Libertad el próximo viernes 11 de septiembre a las 20 hs con el mismo programa.

Jueves 10 de septiembre: "Travesías del sonido"

También a las 19 hs, llegará un concierto de los ensambles de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Se trata de las cátedras de Haydée Schvartz, Oleg Pishenin e Iván Rutkauskas.

Sábado 12 de septiembre

La Orquesta del Plata se presenta desde las 19 hs con un concierto dedicado al tango para tener un fin de semana diferente.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas?

Las entradas para las tres propuestas son libres y gratuitas; ni siquiera requieren reserva previa. Solo hay que acercarse con tiempo al Salón Dorado para conseguir un lugar, ya que se podrá ingresar hasta completar la capacidad de la sala.