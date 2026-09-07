Exclusivo jubilados: cómo disfrutar de una visita guiada en el Congreso totalmente gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán realizar una visita guiada completamente gratis por el Congreso de la Nación. Se trata de una oportunidad única para que los beneficiarios puedan conocer el Palacio Legislativo.

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Cómo disfrutar de una visita guiada en el Congreso totalmente gratis

Los jubilados y pensionados podrán disfrutar totalmente gratis de una recorrida en las dos cámaras de representantes del Congreso durante el próximo fin de semana. Se trata de una oportunidad para conocer la historia del edificio, admirar de cerca su arquitectura y sus salones más emblemáticos donde suelen sentarse los senadores y diputados.

Las fechas del recorrido son:

Sábado 12/09 a las 14 hs

Domingo 13/09 a las 11 hs

La actividad dura 60 minutos y se realiza en la Av. Hipólito Yrigoyen 1863. El recorrido es accesible para personas con discapacidad y se abordan los principales salones del Palacio, además de los recintos de ambas cámaras.

Cómo acceder al recorrido gratuito por el Congreso

El beneficio está disponible para jubilados y pensionados; pueden anotarse a través del formulario oficial de Pase Cultural. Cada reserva es válida para dos lugares. Si los formularios ya no se pueden completar por localidades agotadas, los interesados se pueden comunicar con la comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

El Senado también puede visitar completamente gratis durante diferentes días de la semana

Si bien las fechas del sábado y domingo son exclusivas para beneficiarios del Pase Cultural, las Cámaras del Congreso pueden recorrerse durante diferentes días de la semana sin costo. Solo hay que anotarse previamente en el sitio oficial del Palacio Legislativo.

Específicamente, el Senado ofrece, los fines de semana y feriados, visitas guiadas gratuitas, con reserva previa, que incluyen un recorrido por el recinto de la Cámara alta, los principales salones del Palacio Legislativo y las exposiciones organizadas por la Dirección General de Cultura, mediante su Dirección del Museo Parlamentario.