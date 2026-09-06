Planazo para este domingo: disfrutá de un concierto gratis en una de las Iglesias más icónicas de la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para disfrutar el fin de semana, pero este domingo 6 de septiembre hay un plan ideal para quienes buscan disfrutar de buena música: un concierto de órgano en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos completamente gratis. Se trata de una de las iglesias más hermosas e icónicas del territorio porteño.

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Así será el concierto gratuito en la Basílica María Auxiliadora

Ubicada en el barrio de Almagro, la Iglesia ofrecerá este domingo a las 17 hs un concierto de órgano, bajo la dirección del maestro Enrique Rimoldi y su equipo. La propuesta invita a recorrer obras de Bach, Zipoli, entre otros artistas. La entrada es libre y gratuita, aunque se propone hacer una colaboración voluntaria. No hace falta inscribirse previamente.

Se trata de una oportunidad para disfrutar de música en un entorno que parece sacado de cuentos. La Basílica María Auxiliadora fue construida entre los años 1900 y 1910 por los salesianos de Don Bosco en la Argentina.

El concierto de órgano será este domingo a las 17 horas

La iglesia se encuentra entre las obras arquitectónicas más impactantes y hermosas de la ciudad porteña, ya que cuenta con una cripta, un templo con dos naves laterales y otro templo superior.

Además, sus paredes guardan muchísima historia, ya que es el lugar en el que Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fue bautizado. También es la Iglesia donde Gardel comenzó a cantar como parte de coro de niños.

Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 4000 (esquina Quintino Bocayuva), CABA.

Cómo disfrutar de visitas guiadas gratis en la Basílica durante septiembre

Para quienes quieran conocer al máximo la Iglesia y disfrutar de una visita guiada gratuita, durante septiembre habrá dos oportunidades:

Domingo 20 de septiembre

Domingo 27 de septiembre

En ambas fechas las visitas comienzan a las 17 hs y no requieren de inscripción previa. Se trata de una oportunidad clave para recorrerla, conocer cómo fue creada y sus datos de color.