El plan de sábado con entrada gratis para descubrir las leyendas y misterios que esconde Buenos Aires

Los sábados de septiembre, la Casa de la Cultura invita a conocer el lado más misterioso de Buenos Aires con "Buenos Aires no es un mito. Leyendas urbanas de una ciudad infinita", un ciclo de charlas que propone recorrer los relatos, personajes y lugares que forman parte de la memoria fantástica de la Ciudad.

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El ciclo está coordinado por Víctor Coviello, licenciado en Publicidad, librero e investigador de la mitología urbana porteña y coautor, junto a Guillermo Barrantes, de la saga Buenos Aires es leyenda. A lo largo de cuatro encuentros, la propuesta busca acercar al público a las leyendas urbanas como parte del patrimonio intangible de Buenos Aires, combinando la reconstrucción histórica, el relevamiento de distintos espacios y las historias transmitidas a través de la memoria oral.

Buenos Aires está llena de leyendas urbanas.

Aunque el primer encuentro se realizó el sábado 5 de septiembre, todavía quedan tres fechas para participar, todas con entrada libre y gratuita. Este sábado 12 de septiembre, el encuentro estará dedicado a "Personajes y Bestias Fabulosas", con un recorrido por los mitos vinculados al espacio público y las ficciones que aparecen en el mapa urbano de barrios como Once, Almagro, Versalles y Nueva Pompeya, además de la Reserva Ecológica.

El sábado 19 será el turno de "Mitos de Personajes Famosos", que abordará la dimensión legendaria construida alrededor de figuras como Carlos Gardel, Eva Perón y Jorge Luis Borges, además de su contraste con algunos casos provenientes de la crónica policial. Finalmente, el sábado 26 de septiembre toca "Lugares Míticos", un encuentro dedicado a algunos de los espacios más emblemáticos de la Ciudad y las historias que se construyeron alrededor de ellos. Entre los sitios que formarán parte del recorrido aparecen el Palacio Barolo, la Torre del Fantasma de La Boca, la Iglesia de Santa Felicitas, el ItalPark y la red de subterráneos.

Dónde es y cómo conseguir las entradas para este sábado

Las tres charlas que quedan serán los sábados 12, 19 y 26 de septiembre a las 15 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, y tampoco se necesita reserva previa. Se trata de un plan muy divertido para hacer en familia, sobre todo con los más chicos.