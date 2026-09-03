El plan ideal para cerrar el fin de semana: cómo disfrutar de un concierto de tango gratis frente al río

Entre los cientos de propuestas en la ciudad de Buenos Aires, este fin de semana habrá una propuesta única: se podrá disfrutar de tango y música popular frente al Río de la Plata completamente gratis. Se trata del concierto "Entre Tangos y Pasiones" que ofrecerá la mejor música al atardecer y con un paisaje increíble.

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Cómo disfrutar del concierto de tango frente al río

El concierto se realizará el próximo domingo 6 de septiembre a las 17 hs el Club de Pescadores, Costanera Norte. Con entrada gratuita, se trata de una oportunidad clave para cerrar el fin de semana con música popular y un gran recorrido entre piezas de tango y folclore.

La presentación estará a cargo de la Banda de Música de la Escuela de Gendarmería Nacional Argentina, bajo la dirección de Vicente Ariel Cacciato. El repertorio recorrerá distintas expresiones de la música popular, combinando energía, dramatismo, nostalgia y emoción. Será una tarde para disfrutar de un repertorio que transita diferentes climas y estilos, con momentos íntimos y contemplativos hasta un cierre más festivo.

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas?

El concierto es con entrada libre y gratuita, si necesidad de hacer una reserva previa.Los lugares se asignan por orden de llegada. Al comenzar a las 17 horas se recomienda llegar temprano para asegurarse un buen lugar.

El predio se ubica en Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento, en la Costanera Norte. Para quienes ya se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y no tienen auto, es muy fácil llegar: se puede ir en colectivo a través de las líneas 33, 45, 37 y 160.

Quienes prefieran ir en auto siempre deben considerar que el tránsito y la circulación en la zona pueden ser difíciles los domingos por la tarde, especialmente para encontrar un lugar donde estacionar. De todas formas, se trata de un plan ideal para cerrar el fin de semana, ya sea en familia o en pareja.