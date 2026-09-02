Plan único en la ciudad de Buenos Aires: el jardín que recibe conciertos íntimos para disfrutar el atardecer

En medio de las múltiples propuestas de la ciudad de Buenos Aires, llega una opción para quienes buscan hacer algo diferente: El Jardín Suena, se trata de un ciclo de música que se realizará todos los sábados de septiembre en el jardín andaluz del Museo Larreta con entradas gratuitas para jubilados.

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Cómo será el ciclo de conciertos íntimos en el Museo Larreta

La propuesta invita a los visitantes del Museo Larreta a disfrutar de buena música en un entorno natural y con arquitectura histórica. El ciclo se realizará todos los sábados de septiembre, octubre y noviembre a las 17 hs en el Museo Larreta (Juramento 2291, CABA).

El ciclo de conciertos se realizará de septiembre a noviembre en el jardín andaluz del Museo Larreta

Se trata de la oportunidad de escuchar diferentes artistas al aire libre, a propósito del buen tiempo que llegará con la primavera, y tener una salida de fin de semana diferente. Lo mejor es que los conciertos están incluidos en la entrada al museo. El ingreso es por orden de llegada, sin reserva previa.

Cuáles serán los artistas que toquen: los confirmados del ciclo de conciertos

El ciclo empezará el sábado 5 de septiembre con Sami Abadi, solista de violín y looping. Su propuesta incorpora el Tenori-On, un instrumento electrónico de interfaz lumínica, y técnicas instrumentales extendidas. Así, ofrece una experiencia diferente, más envolvente, al integrar sonoridades orquestales y nuevas músicas.

El siguiente sábado, 12 de septiembre, se podrá disfrutar de Chechi de Marcos, cantautora argentina del pop indie de autor, con raíces en el folk y el rock alternativo. Propone canciones íntimas, transparentes y con letras confesionales, ideales para quienes disfrutan la música melódica y verse reflejados en las historias de las canciones.

Mientras que el sábado 19 de septiembre, se presentará Claraazul. Con su sensibilidad y propuesta íntima, ofrecerá su repertorio de canciones que hablan de diferentes experiencias y emociones.

Cuánto salen las entradas al Museo Larreta

El ciclo de conciertos estará incluido en la entrada al Museo Larreta, que varía su valor de acuerdo al caso: