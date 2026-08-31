Entradas de cine casi gratis para jubilados: presentan 7 películas de un reconocido director en el Teatro San Martín

Los jubilados tienen la posibilidad de ir al cine por solo $5000 y disfrutar de películas del icónico Shohei Imamura, uno de los directores de cine japonés más importantes de la historia. Se trata de un evento en el Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires, en homenaje al cineasta a 100 años de su nacimiento.

{{{htmlAmp}}}

Cómo se pueden aprovechar las entradas de cine a solo $5000

El ciclo de cine “Shohei Imamura, antropólogo del deseo”, permitirá ver en Buenos Aires copias en 35 mm y restauraciones digitales 4K de Imamura, enviadas especialmente desde Tokio. Las películas estarán disponibles en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. El evento se realizará del 3 al 12 de septiembre y habrá siete largometrajes que recorren más de tres décadas de su obra. Si bien es una oportunidad económica para jubilados, con entradas a solo $5000, los estudiantes también podrán aprovechar precios económicos, $9000.

Imamura fue una de las figuras centrales de la Nueva Ola Japonesa, la generación que a comienzos de los años 60 transformó radicalmente el cine de su país. En sus películas hay prostitutas, criminales, trabajadores, campesinos, pequeños delincuentes y, especialmente, mujeres que se resisten a ocupar el lugar de sumisión que la sociedad espera de ellas.

Por eso, se presenta la idea de Imamura como un “antropólogo del deseo”: un cineasta interesado en observar los impulsos más primarios del ser humano y, a través de ellos, revelar las contradicciones del Japón contemporáneo. Antes de convertirse en director, trabajó como asistente de Yasujiro Ozu, aunque desarrollaría un cine casi opuesto a la serenidad y el orden asociados con el maestro japonés. Más tarde encontró una influencia decisiva en Yuzo Kawashima y, ya como realizador, desarrolló una filmografía vital, provocadora y muchas veces atravesada por un humor corrosivo.

Su reconocimiento internacional lo convirtió además en miembro de un grupo excepcional de la historia del Festival de Cannes: Imamura ganó dos veces la Palma de Oro. La primera fue en 1983 por La balada de Narayama, uno de los films incluidos en esta retrospectiva, y la segunda en 1997 por La anguila.

Cuáles son las películas que se podrán disfrutar en el cine

La elección de películas busca facilitar el recorrido por el universo del director, desde distintas etapas de la filmografía de Imamura, las