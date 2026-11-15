Plan gratis para jubilados en CABA: cómo participar de un recorrido guiado por la Plaza de Mayo y casco histórico (Foto: TripAdvisor)

La Plaza de Mayo es uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Buenos Aires y los jubilados podrán conocer al máximo su historia, junto a la de sitios emblemáticos del casco histórico porteño en un recorrido guiado completamente gratis. Se trata de una propuesta de Pase Cultural pensada para quienes quieren mirar con otros ojos uno de los puntos más transitados de Capital Federal.

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Así será el recorrido guiado por la Plaza de Mayo

La actividad será el viernes 20 de noviembre, de 14 a 16 horas, y combina una caminata por sitios representativos del Casco Histórico con un espacio de reflexión creativa. Será totalmente gratis para beneficiarios del Pase Cultural.

En detalle, la propuesta tiene dos partes:

Primero, un paseo guiado por lugares característicos del casco histórico porteño, a cargo del equipo de Casco Histórico BA.

a cargo del equipo de Casco Histórico BA. Después, los participantes pasarán a la Casa del Historiador, donde se desarrollará un espacio creativo de reflexión para cerrar la experiencia.

Sin embargo, el eje de esta edición es la Plaza de Mayo. El recorrido propone repasar cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo sus usos, sus símbolos y los significados que le dieron las distintas generaciones. El sitio más emblemático de la ciudad porteña se presenta como un espacio vivo, atravesado no solo por acontecimientos políticos y sociales, sino también por hechos culturales que marcaron el rumbo de la Argentina.

En sí, la actividad apunta a los beneficiarios del Pase Cultural que disfrutan de la historia, a los vecinos que pasan seguido por el microcentro sin detenerse a observarlo y a quienes buscan una actividad cultural diferente para la tarde de un viernes.

Cómo anotarse a la actividad para participar gratis

La actividad es exclusiva para miembros de la Comunidad Pase y para participar hay que completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle. Se recibirán inscripciones hasta agotar la capacidad de la experiencia. Las personas que tengan dudas o necesiten hacer alguna consulta pueden escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.