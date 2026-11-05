Otra oportunidad para disfrutar de Mafalda inmersiva: cómo acceder a las entradas gratis

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires tendrán otra oportunidad para disfrutar de la experiencia Mafalda Inmersiva gratis en el Centro Cultural Recoleta. El beneficio es para los miembros del Pase Cultural, el programa que busca facilitar el acceso de los porteños a diferentes propuestas culturales.

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Malfada Inmersiva: así es la experiencia para conocer el universo de Quino

La nueva oportunidad para acceder gratis a Malfada Inmersiva será el domingo 8 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta. Se trata de una oportunidad para adentrarse en el universo de Quino para todas las edades.

La propuesta ofrece una versión tangible de la icónica tira argentina, para poder sentir las texturas, conocer el cuarto de Mafalda y hasta pasar por el almacén de Manolo.

Durante una hora, los participantes podrán recorrer 13 salas diseñadas para activar todos los sentidos. Entre ellos habrá:

Proyecciones 360° con sonido envolvente y video mapping de máxima definición.

Realidad virtual multiusuario para compartir el recorrido en tiempo real.

Módulos táctiles interactivos, figuras a escala de los personajes clásicos y una banda sonora original.

Animaciones 2D, creadas por un equipo internacional de Argentina, España e Inglaterra.

Área de juegos para que los más chicos disfruten y exploren a su ritmo.

¿Cómo participar gratis de la experiencia?

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden solicitar las entradas para disfrutar del evento completamente gratis a través de formulario online; habrá tickets disponibles hasta agotar la capacidad:

Cada beneficiario puede solicitar un máximo de dos entradas. Por dudas o consultas, se puede enviar un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar

Claves a tener en cuenta para participar