Noche de los Museos 2026 para jubilados: recorrido sin escaleras y con transporte gratis

Los jubilados y personas con movilidad reducida también pueden disfrutar al máximo de la Noche de los Museos 2026. Se trata del evento que ofrecerá acceso libre y gratuito a más de 250 espacios de la ciudad de Buenos Aires y es clave conocer los sitios de fácil acceso para poder recorrerlos sin problema.

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Jubilados en la Noche de los Museos: los 5 sitios claves para recorrer

La 22° edición de la Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre y se podrán visitar museos, edificios históricos y centros culturales sin costo y en horario especial, no solo para recorrer sus exhibiciones, sino también para disfrutar música, talleres artíticos y experiencias interactivas.

Museo Nacional de Bellas Artes

Cuenta con rampa de ingreso, ascensor, baños accesibles, sillas de ruedas y lugares para descansar.

El sábado abre a las 17 hs, antes que el resto. El último ingreso es a la 1:30 y se entra por orden de llegada. Hay visitas cortas y recorridos en lengua de señas.

Dirección: Av. del Libertador 1473

La gran recomendación es llegar temprano para evitar largas filas

Museo Casa Rosada

Cuenta con un ingreso accesible, rampas en los baños y en el ingreso al Mural. Además, tiene ascensor y hay una silla de ruedas disponible en el área de Informes. Los perros guía son bienvenidos.

El sábado abre de 19:30 hasta las 2 con capacidad limitada. Ofrecerá música en vivo y talleres.

Ofrecerá música en vivo y talleres. Dirección: Paseo Colón 100

Museo Moderno

La puerta se abre sola y hay una guía de visita en lenguaje claro. El recorrido accesible es gratis y sin inscripción, el sábado habrá talleres de collage y acuarela.

El sábado, habrá recorrido accesible para personas ciegas y con baja visión de 18 a 19 hs.

Dirección: Av. San Juan 350

Malba

Cuenta con ascensor a todos los pisos, rampas y préstamo de sillas de ruedas. Sin embargo, es clave tener en cuenta que el baño adaptado está solo en planta baja y la rampa de la terraza no tiene pasamanos.

Abrirá de 18.30 a 2 hs, contará con un DJ Set en la plaza de la Usina, espacio de juegos de mesa para toda la familia y talleres artisticos .

. Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3415)

Usina del Arte (La Boca)

Facilidades: rampas, ascensor, baños accesibles, audioguías y zonas para descansar.

A tener en cuenta: queda lejos del subte, así que conviene ir en colectivo o en el eBus.

Una de las grandes recomendaciones es acercarse a los que abren más temprano, ya que la mayoría de museos comenzará con actividade sa las 19 hs y se espera que se generen largas filas de espera para ingresar.

¿Cómo acceder al transporte gratis?

Durante toda la noche, el transporte público será gratuito en la Ciudad de Buenos Aires para quienes participen de la Noche de los Museos: