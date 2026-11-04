Jubilados en la Noche de los Museos: cómo ser parte de una actividad creativa con un artista internacional

La Noche de los Museos tendrá una propuesta diferente para los jubilados beneficiarios del Pase Cultural: construir una estructura gigante de cartón junto al reconocido artista francés Olivier Grossetête. Se trata de una actividad gratuita que invita a crear una obra de manera colectiva y ser parte de un evento icónico.

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Así será la experiencia artística con Olivier Grossetête

Denominada la Construcción Monumental Participativa, los talleres preparatorios para la experiencia se realizarán del 9 al 13 de noviembre, con dos horarios disponibles por día en el Predio Polo Circo (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos). Finalmente, la Construcción Monumental se realizará el sábado 14 de noviembre.

Olivier Grossetête es un reconocido artista fránces que impulsa la Construcción Monumental a base de cartón

La experiencia es completamente gratuita y no solo ofrece la posibilidad de trabajar en equipo para levantar una estructura monumental, sino que también es una buena oportunidad para conocer gente y compartir una tarde creativa.

La particularidad de la construcción de la estructura gigante es el material: la obra estará hecha íntegramente de cartón y se ensamblará entre todos los asistentes. Cada persona que se sume será parte del armado de una pieza icónica, que solo será posible gracias a la colaboración del grupo.

Cómo anotarse a la construcción monumental con Pase Cultural

La propuesta es flexible. Cada persona puede inscribirse en los días y turnos que le resulten más convenientes y no es necesario asistir todos los días. Lo único que se pide es comprometerse a participar en el horario elegido.

La inscripción se realiza de manera online, a través de un formulario en este enlace. Quienes prefieran asistir con una acompañante o un acompañante deben consultar primero la disponibilidad de cupos. La consulta se hace por correo electrónico a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.