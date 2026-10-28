Plan para el fin de semana: el barrio de Buenos Aires que parece una postal de Londres y se recorre a pie.

Buenos Aires tiene rincones capaces de transportar a sus visitantes a otros lugares del mundo sin necesidad de hacer las valijas. Uno de ellos está en Caballito, donde unas pocas manzanas de calles tranquilas, fachadas pintorescas y casas con reminiscencias europeas conforman un paisaje que contrasta con el ritmo habitual de la Ciudad. Se trata del Barrio Inglés, una propuesta ideal para quienes buscan un plan diferente para el fin de semana.

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Dónde queda el Barrio Inglés y qué lo hace especial

El tradicional sector se encuentra delimitado por las avenidas Pedro Goyena y las calles Valle, Emilio Mitre y Del Barco Centenera. Aunque su extensión es reducida, concentra un conjunto de viviendas que se distinguen del paisaje urbano que las rodea.

Su desarrollo se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando comenzaron a construirse residencias inspiradas en estilos arquitectónicos europeos, entre ellos el neotudor. El resultado fue un conjunto de casas con una identidad visual propia, que todavía hoy se destaca entre los edificios y comercios de Caballito.

Caballito se destaca por sus residencias inspiradas en estilos arquitectónicos europeos.

La zona también se vincula con la historia ferroviaria y con la influencia de las comunidades británicas en el crecimiento urbano de Buenos Aires. A lo largo de los años, el barrio mantuvo buena parte de su fisonomía y se convirtió en un punto de interés para quienes disfrutan de la arquitectura, la fotografía y los paseos urbanos.

Uno de los principales atractivos es recorrer sus calles a pie para observar los detalles de cada fachada, los jardines y las veredas arboladas. Es importante recordar que se trata de un barrio residencial: las casas son privadas, por lo que la propuesta consiste en disfrutar del entorno desde el espacio público y respetar la tranquilidad de quienes viven allí.

Un paseo que se puede combinar con un viaje en tranvía

Para completar la salida, Caballito ofrece una experiencia que conecta el presente con el pasado, el tranvía histórico, recuperado por la Asociación Amigos del Tranvía.

La iniciativa permite recorrer parte del barrio a bordo de antiguos coches restaurados, en una experiencia que conserva elementos de los tradicionales viajes urbanos. Las carrocerías, los detalles de época y el recorrido hacen de esta actividad una alternativa para grandes y chicos.

Caballito ofrece una experiencia que conecta el presente con el pasado, el tranvía histórico, recuperado por la Asociación Amigos del Tranvía.

La asociación mantiene este servicio como parte de su trabajo de preservación del patrimonio tranviario. Los paseos suelen ser gratuitos, aunque conviene consultar previamente los días, horarios y eventuales modificaciones del servicio antes de organizar la visita.