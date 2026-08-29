Un plan diferente para este domingo: tango gratis en un colectivo convertido en escenario

Este domingo hay un plan diferente para disfrutar del tango al aire libre y con entrada gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. El Bondi Tanguero, un colectivo Mercedes Benz 1315 convertido en escenario móvil, llegará al Planetario Galileo Galilei para una jornada de música en vivo pensada para disfrutar en familia.

El evento se realizará este domingo 30 de agosto, de 14 a 17 horas, y contará con la participación del Quinteto de La Academia, la Orquesta Típica Malvón y La Empedrada, tres agrupaciones que llevarán distintas expresiones del tango a este particular escenario.

El Bondi Tanguero llega al planetario Galileo Galilei este domingo. Foto: Instagram

El proyecto nació en 2021 de la mano de La Academia Tango Club, que transformó el colectivo en un escenario capaz de recibir orquestas y espectáculos en distintos espacios públicos de la Ciudad. Desde entonces, el Bondi Tanguero recorre plazas, parques y otros puntos de Buenos Aires con el objetivo de acercar el tango a los vecinos y sacarlo de los escenarios tradicionales.

Qué bandas se presentan en El Bondi Tanguero

Durante la jornada en Palermo se presentarán tres propuestas vinculadas con la música ciudadana. Una de ellas será el Quinteto de La Academia, que contará con Dany Campana en voz.

También subirá al escenario la Orquesta Típica Malvón, que tendrá como cantores invitados a Luis Montesinos y Noelia Oberti. La agrupación ofrecerá una propuesta basada en el sonido tradicional del tango y sus diferentes formas de interpretación. Por último, se presentará La Empedrada, con la participación de la intérprete Vanina Zarlenga.

El proyecto de La Academia Tango Club comenzó en 2021 con la idea de llevar el tango a lugares donde habitualmente no se realizan espectáculos de este tipo. Para hacerlo posible, un colectivo Mercedes Benz 1315 fue adaptado y convertido en un escenario móvil.

Desde entonces, el vehículo funciona como una plataforma itinerante que permite que las orquestas puedan presentarse en plazas, parques y espacios públicos de Buenos Aires. La idea es generar un acercamiento entre el tango y nuevos públicos, llevando la música a espacios cotidianos y convirtiendo cada parada del colectivo en un encuentro abierto con los vecinos.

Cuándo y dónde es el próximo Bondi Tanguero

El Bondi Tanguero se presentará el domingo 30 de agosto, de 14 a 17 horas, en las inmediaciones del Planetario Galileo Galilei, ubicado en Avenida General Sarmiento y Belisario Roldán, en el barrio de Palermo. La actividad tiene entrada libre y gratuita y está pensada para disfrutar en familia. No se requiere inscripción previa para participar.