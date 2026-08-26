Gratis y en la ciudad de Buenos Aires: descubrí cómo disfrutar de un espectáculo de tango este fin de semana sin costo (Foto: Moro Teufel)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de un show de tango completamente gratis este fin de semana. Se trata de "Legendarias", un encuentro entre la icónica Amelita Baltar y el grupo de tango contemporáneo Tanghetto, al que podrán acceder sin costo los beneficiarios del Pase Cultural.

Cómo disfrutar del show de tango gratis: así será "Legendarias"

El espectáculo reúne a la innovación de Amelita Baltar y del grupo de tango contemporáneo liderado por Max Masri el próximo domingo 30 de agosto desde 20hs en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA). Se trata de una oportunidad única para vivir de cerca la interpretación y composición, enmarcada en el Festival de Tango que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires.

El espectáculo recorre los clásicos de Piazzolla que Baltar convirtió en parte de su repertorio, como “Balada para un loco” y “Los pájaros perdidos”, que se podrán disfrutar junto a temas surgidos de su trabajo con Masri y composiciones originales de la banda. La música estará acompañada por una puesta visual desarrollada especialmente para la ocasión.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas?

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden acceder completamente gratis al show; solo tienen que reservar su lugar previamente completando el formulario online. Entre los datos se solicita el nombre completo y número de DNI. A través del correo electrónico brindado se podrá tener la confirmación de la reserva de entradas para disfrutar del espectáculo.

Cómo funciona el Mundial de Tango en Argentina: los detalles

El Mundial de Tango comenzó el pasado 19 de agosto y se realizará hasta el 2 de septiembre. Durante el torneo, las parejas que participaron de las 26 competencias preliminares en toda la Argentina y diferentes partes del mundo competirán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario para avanzar a las Semifinales y disputar un lugar en la Gran Final. Además de la competencia, a lo largo de las jornadas se podrá disfrutar de diferentes shows y prestigiosos artistas.