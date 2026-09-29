Pity Álvarez: el alarmante informe psiquiátrico por el que la Justicia dispuso una internación por 90 días

La Justicia dispuso la internación psiquiátrica de Pity Álvarez por 90 días después de que una evaluación de sobre su salud mental indicara que presenta un riesgo inminente para sí mismo y para terceros.

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La medida fue expuesta este martes por el Juzgado Civil N°4 a partir de un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma. Surge de una evaluación hecha el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú, donde el músico permanece internado.

La resolución se dio a conocer mientras Pity participa del juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en el 2018 en Villa Lugano. El debate empezó en agosto y hasta el momento tuvo distintas interrupciones relacionadas con la situación del músico.

Qué determinó la evaluación a Pity

Según el informe, para los profesionales Pity Álvarez presenta un cuadro directamente vinculado al abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, asociadas con una descompensación psicótica aguda y conductas de riesgo.

A partir de ello, los especialistas señalaron que existían motivos suficientes para una internación psiquiátrica. El juzgado tomó en cuenta las conclusiones y resolvió mantener al músico internado, a fin de garantizar su atención, recuperación y rehabilitación.

La resolución establece además que el director del Hospital Tornú deberá informar cada 30 días la evolución del paciente y comunicar cualquier circunstancia relevante.

El juzgado dispuso también medidas para evitar que Pity abandone el tratamiento. Por ejemplo, hasta que reciba el alta médica, no podrá dejar el establecimiento por cuenta propia, sino que deberá ser derivado a otro centro de salud, en ambulancia y acompañado por un familiar responsable.

Cómo afecta la internación al juicio por homicidio

La decisión se da en un momento particular del juicio que enfrenta Pity por el crimen de Cristian Díaz. En los últimos días, el músico había estado internado en el Tornú tras sufrir una crisis hipertensiva y su defensa barajaba alternativas para que pudiera seguir las audiencias de forma remota.

Ahora, la resolución establece que si Pity se encuentra en condiciones clínicas de ser trasladado, deberá gestionarse una vacante en una institución especializada de su obra social o a través de un convenio.

En caso de que todavía no esté en condiciones de ser derivado, deberá reservarse una plaza para él en un dispositivo adecuado a su situación de salud mental u otras patologías clínicas.

La internación se extenderá inicialmente durante 90 días, aunque la evolución de Pity y las correspondientes evaluaciones médicas periódicas establecerán cómo va a continuar su tratamiento.