Chocó el Pity Álvarez: el músico se encuentra fuera de peligro

Pity Álvarez tuvo un accidente de tránsito este martes por la mañana en el barrio porteño de Chacarita. De acuerdo con fuentes cercanas al músico consultadas por Infobae, el hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, en las inmediaciones del Cementerio de la Chacarita.

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Según trascendió, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados chocó con su vehículo contra otro automóvil que se encontraba detenido mientras cargaba combustible. El músico no sufrió heridas como consecuencia del impacto y permaneció en el lugar a la espera de la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, que fueron convocados para intervenir.

En qué instancia se encuentra el juicio por Pity Álvarez

En paralelo al accidente, Pity Álvarez continúa atravesando el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso había permanecido suspendido durante años debido a evaluaciones sobre la capacidad del músico para afrontar el juicio. Sin embargo, nuevos peritajes determinaron que podía comprender el proceso y ejercer su defensa, por lo que el tribunal dispuso retomar el debate.

Pity Álvarez continúa atravesando el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.

Durante agosto, la nueva defensa de Álvarez intentó suspender el juicio y también pidió que el caso fuera tratado mediante un jurado popular. Ambos planteos fueron rechazados. En septiembre, además, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó una recusación contra los jueces del tribunal, por lo que el proceso continúa bajo la órbita del TOC N° 29.

El juicio tuvo algunas interrupciones, entre ellas una suspensión vinculada a un cambio de abogados y otra luego de que el músico sufriera una descompensación durante una audiencia.