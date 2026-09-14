El juicio contra Cristian Pity Álvarez se reanudó hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, después de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara el viernes el pedido de su defensa para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate. Son cuatro los testimonios que quedaron pendientes y uno de los más importantes es el de Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense, que realizó la autopsia de la víctima Cristian Díaz. La testigo declaró por Zoom ante el tribunal y su testimonio se retomó luego de que semanas atrás se interrumpiera la jornada porque el músico comenzó a sentirse mal.

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La declaración de la forense

“Fueron disparos a corta distancia”, sostuvo Bustos ante el tribunal. La forense explicó que Díaz tenía cuatro heridas de bala en el rostro y la cabeza y que, por la dirección de los disparos, el tirador debía estar ubicado del lado izquierdo de la víctima. Bustos también señaló que en una de las fotos de la autopsia se podía observar pólvora sobre la mejilla de Díaz, un indicio de que los disparos fueron efectuados a corta distancia. Además, la médica confirmó que Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos y de una hemorragia interna, datos que resultan centrales para la acusación.

El testimonio de la médica legista

Luego de Bustos declaró la médica legista Mariela Biazoni Rolla, quien también lo hizo por Zoom. La profesional explicó que durante el examen que le realizó al imputado, éste respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que le daba. “Cuando uno le pregunta al causante su nombre, apellido, le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, comprendía lo que uno le estaba solicitando”, detalló ante el tribunal. Su testimonio apunta a evaluar la condición mental del músico en el marco del juicio.

Casación rechazó la recusación de la defensa

La continuidad del debate fue confirmada el viernes después de que la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara la recusación presentada por la defensa contra los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Baños y Queijeiro cuestionaron distintas decisiones tomadas durante el juicio y sostuvieron que podían generar en Pity un temor sobre la imparcialidad del tribunal. En un escrito de 14 páginas, Casación rechazó el planteo y consideró que esas diferencias no justificaban apartar a los jueces.

La defensa volvió a intentar frenar el juicio

Sin embargo, los abogados volvieron a intentar frenar la reanudación del debate. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y plantearon que el fallo de Casación todavía no está firme, por lo que la continuidad del juicio debería suspenderse. También cuestionaron que la Cámara haya rechazado la recusación sin realizar la audiencia oral ni producir las pruebas ofrecidas, lo que a su criterio vulnera el derecho de defensa del imputado.

En paralelo, la defensa abrió otro frente vinculado con la salud de Pity. En un escrito presentado ante el Juzgado Civil N°4 por Silvina Congiu, hermana del músico y patrocinada por Baños y Quejeiro, pidieron la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces en la causa penal. La solicitud busca que ese organismo participe en las audiencias y resguarde los derechos de Pity, a partir del deterioro de su estado psíquico y físico que, según sostiene la presentación, atraviesa el músico. El juicio continúa este lunes con los testimonios restantes.