La Frontera de Pinamar es uno de los escenarios más peligrosos de este verano por la imprudencia de sus conductores y la falta de controles, pero tras una serie de accidentes graves en en los que estuvieron involucrados varios vehículos como cuatriciclos y UTV durante picadas en la zona, la Municipalidad de la ciudad balnearia anunció nuevas medidas y sanciones para regular la actividad de este sector turístico.

Uno de los casos más resonantes es el de Bastián Jerez, el niño de ocho años que resultó gravemente hérido tras un brutal choque entre una Volkswagen Amarok y el UTV en la zona. En este contexto, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, comunicó este sábado una serie de nuevas medidas para endurecer los controles y sanciones.

De cuánto son las multas en la Frontera de Pinamar

Entre las disposiciones más relevantes, el municipio estableció que quienes corran picadas o hagan maniobras peligrosas en la zona, ubicada en el norte de Pinamar, recibirán multas de entre $ 5.000.000 y $ 15.000.000. Además, aquellos que provoquen accidentes deberán afrontar el pago de todos los gastos de salud y seguridad generados por conductores imprudentes.

Ibarguren también advirtió que se impulsarán denuncias penales contra quienes intenten evitar los controles, y que junto a las autoridades judiciales y de seguridad nacionales se avanzará con la inhabilitación de licencias de conducir a quienes infrinjan la ley.

A quiénes alcanzan las nuevas normativas

Estas nuevas reglas alcanzan a camionetas, UTVs, cuatriciclos y cualquier otro vehículo que cometa una infracción. Los mismos serán secuestrados e incautados por las fuerzas de seguridad. Para ello, el municipio ya dispuso seis operativos en accesos, egresos y todo el frente de ruta para reforzar los controles.

De esta manera, el jefe comunal sostuvo que no permitirán que “una banda de inadaptados arruine la temporada de verano” ni que “unos pocos vivos” perjudiquen a los turistas y residentes.

“Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”, enfatizó.

Cómo se encuentra Bastián

Bastián permanece estable y en coma inducido, tras ser operado por cuarta vez en el Hospital Provincial Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. A cinco días del accidente y a 24 horas de la última cirugía, Bastian Jerez continúa internado a la espera de mejoría.

Según el último parte médico, "el paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica". Además, señalaron que "se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica". Su estado es aún crítico y con pronóstico reservado.

En la última operación, los médicos del hospital marplatense Victorio Tetamanti, donde ingresó el jueves pasado, lograron cerrarle el abdomen. "Bastian permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas", se detalló.

De acuerdo con el parte, la cuarta cirugía "se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital".

"Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen. Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución", detallaron.