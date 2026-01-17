Múltiples fracturas, en coma y estable: el parte de Bastian tras la cuarta operación

El niño de 8 años que resultó gravemente herido en un choque en los médanos de Pinamar permanece estable y en coma inducido, tras ser operado por cuarta vez en el Hospital Provincial Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. A cinco días del accidente y a 24 horas de la última cirugía, Bastian Jerez continúa internado a la espera de mejorías.

Según el último parte médico, "el paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica". Además, señalaron que "se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica". Su estado es aún crítico y con pronóstico reservado.

En la última operación, los médicos del hospital marplatense Victorio Tetamanti, donde ingresó el jueves pasado, lograron cerrarle el abdomen. "Bastian permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas", se detalló.

De acuerdo con el parte, la cuarta cirugía "se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital".

"Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen. Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución", detallaron.

Bastián había llegado al Materno Infantil el jueves pasado para ser operado con éxito por tercera vez. El traslado desde Pinamar se decidió principalmente por la necesidad de utilizar equipos técnicos de mayor complejidad en la intervención quirúrgica pendiente, focalizada en la zona del hígado del paciente, que fue la más afectada por el accidente.

"A su ingreso, se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen", en la que "hallaron múltiples fracturas de cráneo", decía un comunicado anterior.

La imputación a su padre

En este contexto, el padre de Bastian fue recientemente imputado por lesiones culposas por el accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar. Es el mismo delito por el que fueron acusados el conductor de la camioneta y el vehículo utilitario donde estaba el niño.

Mientras las autoridades a cargo de la causa continúan realizando diversos peritajes sobre los dos vehículos involucrados, su papá fue señalado por "no protegerlo" ya que -según testigos y fuentes del caso- Bastian no llevaba el cinturón de seguridad puesto al momento del siniestro.

Este viernes, la Justicia notificó las imputaciones mientras los operativos y peritajes continúan en el lugar del hecho. "Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante ahora es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre toda oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas", escribió Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la Amarok.