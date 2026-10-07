El caso del vecino de Nordelta que fue filmado disparándole a carpinchos sumó novedades. La fiscalía solicitó agravar la imputación contra el hombre, a partir de las imágenes que registraron lo ocurrido en el interior del exclusivo complejo residencial del partido de Tigre.

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La investigación empezó después de que el video se viralizara en las redes sociales y generara una gran repercusión. En las imágenes se puede observar al hombre con un arma de fuego y disparando hacia los animales que circulaban adentro del barrio.

La Justicia analiza ahora encuadrar la conducta del vecino bajo una figura más grave que la inicialmente considerada. Si el pedido prospera, el acusado podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión, además de las consecuencias que correspondan por la utilización del arma.

El video

El repudiable momento fue registrado por vecinos y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En el video se observa al hombre disparando en dirección a los carpinchos, una especie que últimamente tiene habitual presencia hacia adentro de Nordelta y que desde hace años genera debates entre los vecinos de la zona.

A partir de la difusión de las imágenes, la Justicia intervino para determinar las circunstancias del hecho y establecer qué infracciones podrían atribuirse al acusado.

El pedido para modificar la imputación apunta a que la conducta sea analizada con una calificación que contemple específicamente el daño o maltrato hacia los animales. La decisión final sobre el encuadre legal quedará en manos de la Justicia..

Qué puede pasar con el vecino

La nueva calificación que solicitó la Fiscalía para el caso podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión. Sin embargo, esto no significa que el hombre vaya a recibir necesariamente esa condena ni que la pena vaya a ser de cumplimiento efectivo.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el hecho registrado, cuántos disparos fueron efectuados y si alguno de los animales resultó herido o directamente muerto.

Cabe mencionar que el caso reavivó una discusión que lleva años en Nordelta, que tiene que ver con la presencia de carpinchos en las calles, los jardines y los espacios comunes de los barrios cerrados.

Los animales forman parte del ecosistema de la zona, pero su crecimiento poblacional y la expansión urbana generaron conflictos entre los habitantes de la región. La causa avanza y genera en simultáneo una nueva señal sobre la necesidad de establecer parámetros para mejorar la convivencia con la fauna sin recurrir, de ninguna manera, a la violencia.