Nordelta: un vecino le disparó a los carpinchos y fue denunciado por maltrato animal

Un vecino de Nordelta fue denunciado por maltrato animal tras conocerse que habría disparado contra los carpinchos que se acercan a su casa, en el barrio Los Alisos, según un video difundido por un grupo de vecinos proteccionistas, que aseguraron que "no es la primera vez que ocurre". Este lunes al mediodía se hicieron presentes las fuerzas de seguridad especializadas para realizar un allanamiento e identificar al presunto agresor.

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El grupo proteccionista La Voz de los Carpinchos informó que las imágenes fueron grabadas el último 17 de septiembre y que el 21 se realizó la denuncia en la fiscalía N° 1 de Benavídez. En el video que dura pocos segundos se ve cómo el agresor camina en lo que sería el límite de un lote y dispara dos veces contra los animales y luego apunta hacia otro.

En otra filmación se lo ve mientras camina por el borde de la pileta de su hogar y se escuchan cuatro detonaciones. La organización también sumó la imagen de un carpincho herido, que habría muerto, aunque no estaba confirmado si el hecho tendría vinculación con el tirador de Nordelta.

¿Qué encontraron durante el allanamiento?

Según informaron en A24, el hombre habría matado entre tres y cinco animales. Además, durante el allanamiento se secuestró un arma, balas y el pantalón que vestía al momento de ser grabado. De acuerdo a los testimonios obtenidos de los vecinos, no es la primera vez que tiraría contra los carpinchos.

Los vecinos también aseguraron en sus denuncias que fueron amenazados para evitar que hablaran sobre el caso o aportaran información a la investigación.

En primera instancia, la Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, al contemplar la Ley Nacional de Protección Animal 14.346, que prevé penas de hasta un año de prisión, y podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no tuviera las autorizaciones correspondientes.

"Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina", detalló la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), según consignó La Nación.

La AVN "realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la Justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia".

El conflicto de los carpinchos de Nordelta

La aparición masiva de los carpinchos en las calles de Nordelta durante la pandemia (2020-2021) desató el conflicto que persiste hasta estos días. Su presencia en los jardines de los barrios privados despertó un fuerte choque entre vecinos y grupos ambientalistas, que integran también vecinos.

En la década de 1990 se construyó Nordelta sobre los humedales natural del delta del Paraná, hogar histórico de los carpinchos. Con el avance de las construcciones, los cercos y el relleno de los terrenos acorralaron a los animales, que pasaron a circular en zonas urbanizadas.

Ante la ausencia de depredadores naturales en el ámbito urbano, la población de carpinchos creció de manera exponencial. El punto máximo de la tensión fue cuando algunos vecinos denunciaron destrozos en sus jardines, riesgos de accidentes viales y ataques a mascotas, además solicitaron a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires el retiro y la relocalización de los animales. Pero otros vecinos y organizaciones argumentan que deben aprender a convivir con estos animales, ya que su territorio fue ocupado por los humanos.