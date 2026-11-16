Denuncian despidos y precarización laboral en una importante petrolera en medio de la crisis

En medio de la crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, un grupo de trabajadores fue despedido por una empresa petrolera en Mendoza en el contexto de reclamos por el uso de contratos temporales y la incorporación de nuevos empleados.

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Los desvinculados son 5 trabajadores jerárquicos en SUREN, una contratista de Petróleos Sudamericanos. El gremio realizó una protesta en el yacimiento Barrancas y exige que la empresa reincorpore al personal despedido.

La empresa desvinculó a estos empleados el 27 de octubre y desató una disputa con el sindicato que representa al personal jerárquico del sector en Cuyo y La Rioja. El gremio sostiene que las salidas encubren despidos de trabajadores que cumplían funciones habituales y que la compañía utilizó contratos de corta duración para evitar reconocer relaciones laborales permanentes.

Los trabajadores realizaron una medida de fuerza ante los despidos

El enfrentamiento escaló el 12 de noviembre, cuando el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables realizó una medida de fuerza en el equipo SUREN N.º 6, en el pozo B-470 del yacimiento Barrancas. La protesta también alcanzó otros proyectos de la empresa en Mendoza.

Uno de los puntos que alimenta la disputa es lo ocurrido el mismo día de las desvinculaciones. De acuerdo con la denuncia sindical, mientras cinco jerárquicos eran separados de sus puestos, la compañía incorporaba trabajadores y mantenía activos sus equipos. El gremio sostiene que no hubo una reducción de operaciones que justificara la decisión empresarial.

La controversia tiene antecedentes. En septiembre, durante una reunión ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza, los representantes sindicales ya habían cuestionado que SUREN contratara personal por períodos de tres meses. Su planteo era que las tareas desarrolladas en los yacimientos no respondían a necesidades excepcionales o transitorias, sino al funcionamiento cotidiano de la actividad petrolera.

En esa audiencia, la empresa había anticipado que los contratos finalizarían el 27 de octubre. Cuando llegó esa fecha, se produjeron las cinco desvinculaciones. En una carta documento enviada a uno de los empleados, SUREN comunicó que daba por terminado el vínculo por vencimiento del plazo contractual y argumentó que no correspondía abonar una indemnización por despido.

El sindicato considera que esa modalidad de contratación es irregular cuando se utiliza para cubrir puestos que no tienen carácter transitorio. Por eso, sostiene que la continuidad productiva y la incorporación de personal son elementos que deben ser considerados al analizar la legalidad de las bajas.

La disputa no se limita a los cinco despidos. Durante una inspección gremial en el equipo SUREN N.º 6, la organización detectó situaciones en las que, según su relevamiento, la categoría registrada no coincidía con las responsabilidades que cumplían los trabajadores. Entre los casos señalados figuran un empleado contratado como maquinista que realizaba tareas de jefe de equipo, un enganchador que operaba como maquinista y un trabajador de boca de pozo que cumplía funciones de enganchador. El sindicato reclama que se revisen esas situaciones y que cada puesto sea reconocido de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas.

A su vez, el gremio puso el foco en dos incorporaciones provenientes de Clear, empresa en la que trabajaban en el equipo CP-207. Ambos ingresaron a SUREN el 27 de octubre y fueron asignados a tareas de boca de pozo. Para la organización, estas altas de personal mientras se concretaban las cinco desvinculaciones contradicen la explicación de la compañía.

El sindicato llevó el caso a la Subsecretaría de Trabajo provincial el 28 de octubre, mediante el expediente EX-2026-08645603-GDEMZA. Allí denunció las desvinculaciones y planteó que existía un trato discriminatorio hacia trabajadores jerárquicos afiliados a la organización.

En una audiencia posterior, el 3 de noviembre, los representantes gremiales fijaron un plazo de cinco días hábiles para obtener una respuesta al pedido de reincorporación. También advirtieron que, de no haber avances, iniciarían acciones sindicales. Cumplido ese plazo sin acuerdo, avanzaron con la medida de fuerza.