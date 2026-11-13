El consumo de carne volvió a caer en octubre: los argentinos comen 6 kilos menos pero se vende más al exterior

Los argentinos comen cada vez menos carne vacuna. El consumo por habitante bajó a 44,5 kilos por año en octubre, 5,6 kilos menos que 12 meses atrás (-11,2%), según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

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La caída se da en paralelo a un crecimiento de las exportaciones que disfrutan otros países. Entre enero y octubre, las ventas al exterior sumaron 767.000 toneladas (res con hueso), un 6,9% más que en el mismo período de 2025. El impulso vino sobre todo de Estados Unidos, que a fines de 2025 amplió el cupo con acceso preferencial para la carne argentina.

Menos carne para el mercado interno

La cuenta es simple: se produce menos y se exporta más, entonces queda menos para el consumo local. En diez meses, el mercado interno recibió 221.100 toneladas menos de carne vacuna que un año antes. Según CICCRA, esa contracción "se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto".

Por qué se produce menos carne: falta hacienda

La producción cae porque no hay suficientes animales para faenar. Es una consecuencia de la baja del stock ganadero que dejó la sequía de los últimos años.

En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas , 11,6% menos que en octubre de 2025. Fue el octubre con menos faena desde 2016 .

Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de cabezas , 1,16 millones menos que en 2025 ( -10,2% ).

Las hembras fueron solo el 43,6% de la faena de octubre. Según CICCRA, el dato es consistente con el inicio de una fase de retención de vientres: los productores guardan vacas y vaquillonas para recomponer el rodeo.

El mayor peso de los animales faenados (241 kilos en promedio en diez meses, +4,1%) hizo que la producción cayera menos que la faena.

Exportaciones: récord de septiembre y precios en alza

En septiembre se exportaron 60.796 toneladas peso producto. Fue el mejor septiembre desde 2005 y el quinto mes más alto de la serie.

China compró 37.736 toneladas , el 62,1% del total y su nivel más alto de 2026.

Estados Unidos compró 5.330 toneladas , la mitad que en agosto, pero 33,8% más que un año antes, dentro del cupo de 100.000 toneladas que habilitó ese país.

China, Estados Unidos e Israel concentraron el 78,9% de los envíos.

Los precios internacionales también ayudaron. Entre enero y septiembre, la tonelada exportada se pagó en promedio U$S 7.834, 28,2% más que en 2025. La facturación de esos nueve meses llegó a U$S 3.655,1 millones, un 37,9% más (U$S 1.004,4 millones).

La carne, más cara que el resto de los alimentos

Con menos oferta local, el precio de la carne subió por encima de la inflación. Según el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires del INDEC, los cortes vacunos aumentaron 44,5% en los últimos doce meses hasta octubre. En el mismo período, la inflación general fue de 33%.

La suba de la carne también superó a la del conjunto de los alimentos y bebidas, que se encarecieron 33,9%. Dentro de ese grupo, el rubro carnes y derivados subió 38,9% y fue el segundo con mayor aumento, detrás de verduras, tubérculos y legumbres. CICCRA explica que esa suba se debe a la menor oferta de hacienda para faena.

El pollo entero, en cambio, aumentó 28,6%, por debajo de la inflación. Por eso, la carne vacuna se encareció 12,4% frente al pollo en un año.