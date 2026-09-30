Peregrinación a Luján 2026: cuándo es, cuántos kilómetros son de caminata y recomendaciones a tener en cuenta

Cada año, miles de fieles realizan la peregrinación hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján para agradecer o pedirle a la Virgen de Luján. La caminata será este fin de semana y es clave organizarse con tiempo para poder completar el recorrido.
¿Cuándo es la peregrinación a Luján 2026?
La 52° Peregrinación a Luján, conocida como Peregrinación Juvenil, se realizará el sábado 3 de octubre de 2026. Este año la consigna elegida es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". El horario oficial de partida es a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers (Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires), aunque los grupos de fieles pueden comenzar desde diferentes puntos del país.
Es clave recordar que la peregrinación es libre y gratuita y cada persona puede sumarse desde el lugar desde donde crea que logrará llegar hasta el final, ya sea para hacer recorridos más cortos o más largos.
La Peregrinación a Luján será el sábado 3 de octubre desde las 10 hs
¿Cuántos kilómetros son de caminata?
El recorrido tradicional une Liniers, desde donde históricamente se sale, con Luján y tiene 60 kilómetros. Sin embargo, no es obligatorio hacerlo completo: cada peregrino puede arrancar desde el punto que prefiera y muchos lo hacen junto a su parroquia o grupo desde otras zonas.
Recomendaciones para hacer la caminata a Luján: cómo prepararse para el sábado
La organización de la Peregrinación Juvenil de Luján difundió los siguientes consejos para quienes busquen participar de la caminata hacia Luján:
- Entrená un poco antes: si no hacés actividad física habitualmente, conviene salir a caminar en los días previos. La jornada anterior, descansá bien, y el mismo sábado, desayunar bien antes de salir.
- No camines solo: lo ideal es ir con familiares, amigos o gente de tu comunidad. Si tenés algún problema de salud o tomás medicación, avisale a quienes te acompañan.
- Llevá lo justo en la mochila: hay que llevar poco peso y cosas útiles como agua, fruta, sándwiches, galletitas o golosinas para el camino. No olvides gorra, protector solar, protector labial y algo de abrigo para la noche. También se sugiere llevar un cargador de celular para el regreso.
- Elegí bien la ropa y el calzado: usá zapatillas ya gastadas, que estén adaptadas a tu pie: no es momento de estrenar ni de ir en sandalias. Las medias de algodón ajustadas ayudan a prevenir ampollas, y conviene llevar un par de repuesto. Sumá una prenda impermeable por si llueve y bolsas de consorcio para proteger la mochila.
- Tomá agua y frená cuando lo necesites: hidratate a lo largo de todo el trayecto y, si el cuerpo pide descanso, hacé una pausa. La organización también sugiere tener presente el motivo personal por el que decidiste caminar.
- Seguí el camino marcado: no está permitido caminar por las vías del tren. Si tenés que ir al baño, andá acompañado y usá los sanitarios dispuestos a lo largo del recorrido. "Es más seguro aunque tengas que esperar", remarcaron los organizadores.
- Utilizá los puntos de apoyo: a lo largo del recorrido habrá puestos con profesionales de la salud y servidores que asisten de forma gratuita. Además, habrá puestos de apoyo donde se ofrecen infusiones, algo para comer y palabras de aliento.