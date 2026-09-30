Peregrinación a Luján 2026: cuándo es, cuántos kilómetros son de caminata y recomendaciones a tener en cuenta

Cada año, miles de fieles realizan la peregrinación hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján para agradecer o pedirle a la Virgen de Luján. La caminata será este fin de semana y es clave organizarse con tiempo para poder completar el recorrido.

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¿Cuándo es la peregrinación a Luján 2026?

La 52° Peregrinación a Luján, conocida como Peregrinación Juvenil, se realizará el sábado 3 de octubre de 2026. Este año la consigna elegida es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". El horario oficial de partida es a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers (Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires), aunque los grupos de fieles pueden comenzar desde diferentes puntos del país.

Es clave recordar que la peregrinación es libre y gratuita y cada persona puede sumarse desde el lugar desde donde crea que logrará llegar hasta el final, ya sea para hacer recorridos más cortos o más largos.

La Peregrinación a Luján será el sábado 3 de octubre desde las 10 hs

¿Cuántos kilómetros son de caminata?

El recorrido tradicional une Liniers, desde donde históricamente se sale, con Luján y tiene 60 kilómetros. Sin embargo, no es obligatorio hacerlo completo: cada peregrino puede arrancar desde el punto que prefiera y muchos lo hacen junto a su parroquia o grupo desde otras zonas.

Recomendaciones para hacer la caminata a Luján: cómo prepararse para el sábado

La organización de la Peregrinación Juvenil de Luján difundió los siguientes consejos para quienes busquen participar de la caminata hacia Luján: