Cuándo es la peregrinación a Luján 2026: fecha y las recomendaciones para hacer la caminata

Cada año los devotos de la Virgen de Luján se reúnen para la peregrinación hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján, ya sea para pedir o agradecer. Si bien la caminata será en octubre, es clave prepararse con tiempo para lograr completar todo el recorrido.
Cuándo será la peregrinación a Luján: la fecha confirmada de la caminata en 2026
La 52° Peregrinación a Luján, conocida como Peregrinación Juvenil de Luján, se realizará el sábado 3 de octubre, bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.
El horario de salida oficial para los peregrinos es a las 10 hs desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, ubicado en Cuzco 150. Si bien la caminata tradicional consiste en hacer 60 kilómetros a pie, cada peregrino puede salir desde donde prefiera. Muchos lo hacen junto a las Iglesias o grupos a los que pertenecen.
Es clave recordar que la peregrinación es libre y gratuita y las personas pueden unirse desde donde sientan que pueden hacer el trayecto y llegar al final. La gran recomendación es hacerlo en compañía de alguien.
Cuáles son las claves para hacer la caminata a Luján: las recomendaciones
En la previa a la gran caminata, desde la organización de la Peregrinación Juvenil de Luján, lanzaron algunas recomendaciones para prepararse y tener una mejor experiencia durante el trayecto:
- Prepararse físicamente: en caso de no hacer actividad física, es clave caminar un rato los días previos a la peregrinación. Descansar bien el día previo y, ese sábado, desayunar bien y caminar junto a personas de tu confianza, ya sea familia, amigos o tu parroquia. Nunca hay que caminar solo. En caso de sufrir un problema de salud o tener que tomar algún medicamente es crucial que las personas que caminan con vos lo sepan.
- Ir equipado: es clave llevar pocas cosas en la mochila y que todas sean útiles, como sándwiches, galletitas, golosinas, fruta y agua para el camino. También es crucial llevar gorra para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. También se aconseja llevar cargador de celular para la vuelta.
- Vestirse de manera adecuada: caminar con zapatillas usadas porque ya están amoldadas a tus pies, no estrenar calzado ni llevar sandalias. Usá medias de algodón ajustadas al pie para evitar ampollas y lleva otro par para cambiarte en el camino. Llevar alguna prenda impermeable por si llueve y bolsas de consorcio para tapar la mochila si es necesario.
La peregrinación a Luján será el sábado 4 de octubre
- Hidratarse y saber cuándo parar: cuando sientas que el cuerpo necesita un descanso, es clave frenar un rato. "Pensá mucho en el motivo que te lleva a caminar", recomendaron. Además, recordaron que es necesario tomar mucha agua durante la caminata.
- Recordá que hay sanitarios y puntos de apoyo: durante el recorrido habrá puestos sanitarios, con profesionales de salud y servidores que asisten de manera gratuita. También habrá puestos de apoyo para encontrar palabras de aliento y donde se ofrecen infusiones y algo para comer.
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Seguir siempre la ruta delimitada: desde la organización recuerdan que no se puede caminar por las vías del ferrocarril y que siempre hay que seguir el camino trazado, en caso de necesitar ir al baño ir con alguien de tu confianza y siempre utilizar los sanitarios que se ofrecen a lo largo del camino. " Es más seguo aunque tengas que esperar", remarcaron.