Cuándo es la peregrinación a Luján 2026: fecha y las recomendaciones para hacer la caminata

Cuándo es la peregrinación a Luján 2026: las recomendaciones para hacer la caminata

Cada año los devotos de la Virgen de Luján se reúnen para la peregrinación hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján, ya sea para pedir o agradecer. Si bien la caminata será en octubre, es clave prepararse con tiempo para lograr completar todo el recorrido.

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Cuándo será la peregrinación a Luján: la fecha confirmada de la caminata en 2026

La 52° Peregrinación a Luján, conocida como Peregrinación Juvenil de Luján, se realizará el sábado 3 de octubre, bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

El horario de salida oficial para los peregrinos es a las 10 hs desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, ubicado en Cuzco 150. Si bien la caminata tradicional consiste en hacer 60 kilómetros a pie, cada peregrino puede salir desde donde prefiera. Muchos lo hacen junto a las Iglesias o grupos a los que pertenecen.

Es clave recordar que la peregrinación es libre y gratuita y las personas pueden unirse desde donde sientan que pueden hacer el trayecto y llegar al final. La gran recomendación es hacerlo en compañía de alguien.

Cuáles son las claves para hacer la caminata a Luján: las recomendaciones

En la previa a la gran caminata, desde la organización de la Peregrinación Juvenil de Luján, lanzaron algunas recomendaciones para prepararse y tener una mejor experiencia durante el trayecto: