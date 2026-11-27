El Museo Paleontológico Egidio Feruglio fue elegido como uno de los mejores del mundo por la guía Worth a Journey. El MEF quedó en el puesto 43° del ranking internacional The World's 100 Best Museums 2026. Se trata de un reconocimiento que no solo pone en valor a esta institución chubutense, sino al conjunto de la ciencia y museística argentina.

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Dentro de su especialidad, el museo patagónico quedó por encima de instituciones históricas como el Museo Real Tyrrell de Canadá, que quedó en el puesto 70, y el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que se ubicó en el 87° lugar. El podio fue encabezado por el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, seguido del Museo del Prado de Madrid y el Louisiana Museum of Modern Art de Dinamarca.

El MEF fue elegido como uno de los mejores museos del mundo este 2026. Foto: MEF

Para armar el ranking, la guía evalúa 100 museos de 37 países mediante visitas presenciales y análisis de datos. Este 2026, cinco museos sudamericanos fueron seleccionados y dos de ellos son representantes de Argentina: el MEF y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que quedó en el puesto 54°. Además, fueron incluídos el Museo Tumbas Reales de Sipán de Perú, el Instituto Ricardo Brennand y el Inhotim de Brumadinho, ambos de Brasil.

Por qué el MEF fue elegido como uno de los 50 mejores museos del mundo

El MEF fue elegido como uno de los 50 mejores museos del mundo por su gran ampliación y renovación inaugurada en 2024, una obra que triplicó su superficie de exhibición para convertirlo en uno de los complejos paleontológicos más modernos de Latinoamérica.

En este sentido, el nuevo edificio fue diseñado a escala para albergar la réplica a tamaño real del Patagotitan mayorum, uno de los dinosaurios más grandes conocidos, hallado en Chubut. De esta manera, los visitantes pueden caminar por debajo de su estructura y observar un fémur original de más de dos metros.

Por su parte, el acervo está constituído por más de 40.000 fósiles y cuenta con su propia "fábrica de dinosaurios", un taller donde técnicos y artistas construyen réplicas científicas que luego se exportan a museos de todo el mundo.