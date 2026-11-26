Otra coronación de gloria: el aeropuerto de Ushuaia fue elegido entre "los 50 mejores del mundo"

El Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas quedó entre los 50 mejores del mundo en la primera edición del ranking The Worldworthy 100: Airports, correspondiente a 2026. La terminal fue ubicada en el puesto 44, con una puntuación de 8,63.

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La clasificación incluyó a 100 aeropuertos de 67 países y tuvo a otro representante argentino por encima de Ushuaia: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que alcanzó el puesto 28. Para elaborar la lista se consideraron aspectos de la experiencia de los viajeros, como la infraestructura, los servicios, el entorno y la arquitectura.

Otra coronación de gloria: el aeropuerto de Ushuaia fue elegido entre "los 50 mejores del mundo".

En el caso de Ushuaia, se tuvieron en cuenta alrededor de 6.300 reseñas y valoraciones. Entre los atributos destacados aparecen las vistas al Canal Beagle y a las montañas, el diseño de madera de la terminal y la oferta de locales comerciales y gastronómicos.

Qué se evaluó en el ranking de aeropuertos

La selección fue realizada por Worldworthy a partir de una investigación editorial que combina opiniones y recomendaciones de visitantes, entrevistas, publicaciones de guías y medios internacionales, y registros públicos y profesionales.

El reconocimiento al aeropuerto fueguino pone el foco tanto en sus instalaciones como en el paisaje que lo rodea. Ubicada a pocos kilómetros del centro de Ushuaia, la terminal está junto a las aguas del Canal Beagle y cerca de las elevaciones de la Cordillera de los Andes.

Su arquitectura incluye estructuras y techos de madera, además de interiores de estética cálida. Para quienes llegan a la ciudad o emprenden el regreso, las montañas y el mar forman parte del recorrido por el aeropuerto, operado por London Supply Group.

La terminal cuenta con locales comerciales, propuestas gastronómicas y un duty free. También dispone de lactarios para quienes viajan con bebés y de herramientas para facilitar el desplazamiento por sus instalaciones.

Una de ellas es GoodMaps, una aplicación de navegación en interiores que permite anticipar recorridos y elegir rutas adaptadas a las necesidades de cada visitante. Está disponible en 25 idiomas y ofrece asistencia para personas con discapacidad visual o auditiva, movilidad reducida y personas neurodivergentes.

Qué hacer en Ushuaia durante la visita

Además del aeropuerto, Ushuaia ofrece paseos para conocer el paisaje y la historia de Tierra del Fuego. Una de las opciones es la navegación por el Canal Beagle, con excursiones que permiten observar islas habitadas por aves y lobos marinos, y acercarse al Faro Les Éclaireurs. Los recorridos y sus paradas varían según la excursión. Otro destino es el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde hay senderos entre bosques, montañas y ambientes marinos. Allí se encuentra Bahía Lapataia, punto final de la Ruta Nacional 3.

Otra coronación de gloria: el aeropuerto de Ushuaia fue elegido entre "los 50 mejores del mundo".

Para conocer parte del pasado de la ciudad, el Tren del Fin del Mundo recorre siete kilómetros del antiguo ferrocarril utilizado por los presos del presidio de Ushuaia. La visita puede complementarse con el Museo Marítimo y del Presidio y el Museo del Fin del Mundo.

La oferta también incluye trekking, excursiones en vehículos 4x4, kayak, canotaje y buceo. Antes de organizar una salida, conviene consultar con cada prestador los horarios, las condiciones y la disponibilidad, que pueden variar según la temporada.