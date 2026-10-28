Paro nacional de docentes universitarios y preuniversitarios en octubre y noviembre 2026: cuándo empieza y hasta cuándo es

El conflicto universitario suma una nueva semana de protestas en todo el país. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) anunció un paro nacional de una semana que afectará las actividades académicas en universidades nacionales e instituciones preuniversitarias, en medio de los reclamos al Gobierno de Javier Milei por la situación salarial y presupuestaria del sector.

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La medida fue aprobada por unanimidad durante el Congreso Extraordinario de la federación, realizado el 22 de octubre. El gremio informó que la huelga busca exigir respuestas concretas a las demandas de la docencia universitaria y coordinar acciones con otros gremios del sistema público de educación superior.

Paro universitario: qué días no habrá clases en octubre y noviembre de 2026

El paro nacional docente empezará el miércoles 28 de octubre y finalizará el martes 3 de noviembre de 2026, inclusive . De esta manera, la medida de fuerza se extenderá durante una semana y atravesará los últimos días de octubre y los primeros de noviembre.

. De esta manera, la medida de fuerza se extenderá durante una semana y atravesará los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La convocatoria fue anunciada por Conadu Histórica, que también manifestó su intención de coordinar las acciones con las demás organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El alcance de la medida dependerá de la adhesión de los docentes en cada institución. Por eso, los estudiantes deberán consultar los canales oficiales de sus universidades y colegios preuniversitarios para conocer posibles cambios en el dictado de clases, las mesas de examen y otras actividades académicas.

Por qué hay paro docente universitario: los reclamos al Gobierno de Milei

El principal reclamo de la federación es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición salarial y la asignación de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

En su comunicado, Conadu Histórica cuestionó la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. La organización sostuvo que la pérdida salarial profundiza la situación económica crítica de la docencia y compromete las condiciones materiales en las que funcionan las instituciones públicas.

Marcha universitaria.

La decisión de profundizar las medidas de fuerza se inscribe en un conflicto que excede la discusión salarial y pone en el centro el financiamiento de la educación superior pública.

Conadu Histórica destacó el respaldo social expresado durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada bajo la consigna "Por educación, soberanía y democracia". La organización también cuestionó la respuesta del Gobierno durante la protesta y reafirmó la necesidad de sostener la lucha gremial de manera conjunta.

Con el paro previsto entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, la docencia universitaria y preuniversitaria vuelve a recurrir a una medida de fuerza para exigir respuestas sobre salarios, presupuesto y financiamiento. La evolución del conflicto dependerá de las próximas definiciones sindicales y de la respuesta oficial a los reclamos.