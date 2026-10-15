Paro del jueves 15 de octubre: cómo será la atención de PAMI y ANSES

Este jueves 15 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires y diversos puntos de la Argentina se verán afectados por una medida de fuerza de alcance nacional. En ese marco, la atención en dos de los organismos públicos más sensibles para la población, el PAMI y la ANSES, sufrirá restricciones. Según especificó el gremio, durante las 24 horas del paro solo se atenderán casos de emergencia y situaciones críticas, suspendiendo las gestiones administrativas habituales y los turnos programados. Esta modalidad también se replicará en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y en los centros asistenciales de salud, donde únicamente funcionarán las guardias mínimas para garantizar la cobertura indispensable de niños, adolescentes y adultos mayores.

{{{htmlAmp}}}

Las razones por las cuales ATE llama al paro nacional

La medida de fuerza de 24 horas fue convocada de manera oficial por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acompañada por una movilización hacia el Congreso de la Nación desde las 13:30. El objetivo central de la jornada de protesta es exigir la derogación absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, remarcó con dureza que la normativa atenta contra los derechos laborales y sociales, asegurando que "este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros". Desde el sindicato denunciaron además que el DNU altera más de 300 leyes e impulsa la privatización de empresas públicas y el saqueo de recursos estratégicos, cuestionando la validez constitucional del Ejecutivo para legislar por sobre el Poder Legislativo.

Comunicado de ATE. (Crédito de imagen: ATE)

Otros servicios afectados durante la jornada

Además de la atención presencial de PAMI y ANSES que se verá afectada este jueves, el impacto de la protesta se sentirá en múltiples áreas del sector público provincial y municipal. Entre las actividades y prestaciones alcanzadas figuran los auxiliares de educación, el servicio de recolección de residuos, la guardia urbana y los agentes de tránsito. Asimismo, habrá guardias reducidas en Migraciones, controles sanitarios y aduaneros a cargo del Senasa, operación de medios públicos, brigadistas de incendios forestales y personal técnico de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares. En materia aeronáutica, la ANAC solo mantendrá garantizados los vuelos de Estado y sanitarios. Por último, la protesta confluirá con la Marcha Federal Universitaria para exigir presupuesto y actualización salarial en la educación pública.