A qué hora es el paro nacional de ATE y dónde es la marcha del jueves 15 de octubre 2026

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para este jueves 15 de octubre y, en la Ciudad de Buenos Aires, se movilizarán al Congreso para exigir la derogación del Decreto 70/23 de Javier Milei. La protesta coincide con la Marcha Universitaria Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Paro y movilización: a qué hora y dónde es la marcha de este jueves

El paro nacional comenzará a las 00 hs del jueves y durará 24 horas, lo que afectará el funcionamiento de diferentes organismos y dependencias estatales. En Capital Federal, ATE se concentrará desde las 13.30 hs frente al Congreso de la Nación, donde la oposición impulsó la sesión especial para intentar derogar el decreto. La movilización se replicará en las principales ciudades del país. La Marcha Universitaria se concentrará a la misma hora.

ATE se concentrará a las 13.30 hs frente al Congreso de la Nación

Desde ATE Nacional aclararon que cada provincia definirá la extensión concreta de la protesta. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

Qué servicios públicos no funcionan este jueves 15 de octubre

Durante el jueves, los hospitales públicos solo garantizarán guardias mínimas y atención de urgencia en centros de niños, adolescentes y adultos mayores. El paro podría afectar los siguientes servicios estatales: