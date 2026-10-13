Paro y marcha del jueves 15 de octubre: quiénes adhieren y qué servicios no funcionan

Organizaciones sociales, gremios y la comunidad universitaria marcharán este jueves 15 de octubre hacia el Congreso, en medio de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria y un paro nacional. La movilización es en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del DNU 70/23 de Javier Milei.

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Paro y marcha universitaria: quiénes adhieren y qué servicios no funcionan

El acto central de la marcha universitaria y paro nacional comenzará frente al Congreso a las 13.30 hs, si bien el epicentro es en la Ciudad de Buenos Aires, la movilización se replicará en diferentes puntos del país. Además de la comunidad universitaria, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se definió un paro nacional de 24 horas contra el DNU y se movilizarán también hacia el Congreso. También se sumarán las dos CTA y dirigentes del peronismo y de la izquierda.

Durante la jornada faltarán varios servicios estatales y distintas dependencias públicas cerrarán sus puertas:

Salud : los hospitales garantizarán solo guardias mínimas, y en los centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores el servicio de urgencias.

: los hospitales garantizarán solo guardias mínimas, y en los centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores el servicio de urgencias. Trámites y controles : no habrá controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y los agentes de tránsito, por lo que podría haber demoras en vuelos. Además, en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se garantizan únicamente vuelos sanitarios y de Estado.

: no habrá controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y los agentes de tránsito, por lo que podría haber demoras en vuelos. Además, en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se garantizan únicamente vuelos sanitarios y de Estado. Urganismos públicos: PAMI y ANSES atenderán solamente emergencias, podría no funcionar otras actividades en sitios públicos y tareas vinculadas al manejo de incendios forestales.

PAMI y ANSES atenderán solamente emergencias, podría no funcionar otras actividades en sitios públicos y tareas vinculadas al manejo de incendios forestales. Servicios urbanos: no habrá recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales y mantenimiento de plantas nucleares.

Además de la marcha universitaria, el jueves 15 habrá un paro naciona de estatales

Al mismo tiempo, el jueves las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 hs, en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento.

¿Cuál es el reclamo de este jueves?

La marcha del jueves 15 de octubre tiene dos ejes. Por un lado, la Marcha Federal Universitaria en la que universidades, los gremios docentes y no docentes y los centros de estudiantes exigen que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada por el Legislativo y cuenta con fallos judiciales a favor. La movilización llega después de que se agotaran los paros y las clases públicas, con la comunidad educativa pidiendo que no se naturalice el incumplimiento de una norma vigente.

Por otro lado, la convocatoria apunta a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el DNU 70/23, que ya fue rechazado por el Senado. Los manifestantes piden que los legisladores lo deroguen definitivamente y avancen con su declaración de inconstitucionalidad. La sesión se convocó cuando la Corte Suprema revocó el fallo que había invalidado el artículo que derogaba la Ley de Tierras, aunque el máximo tribunal dio marcha atrás y la norma está vigente.

Además, el decreto afecta a otros sectores como los inquilinos, que reclaman la vuelta de la Ley de Alquileres que el DNU eliminó.