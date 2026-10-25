Conflicto universitario: docentes anunciaron un paro nacional por una semana

La federación docente Conadu Histórica anunció el viernes un paro nacional de una semana para la docencia universitaria y preuniversitaria, a partir del miércoles 28 de octubre y hasta el martes 3 de noviembre. La medida fue resuelta por unanimidad en el Congreso Extraordinario del 22 de octubre y busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió "por unanimidad el paro nacional en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales". El mandato de mayoría estableció que la medida de fuerza se extienda durante una semana a partir del miércoles 28 de octubre, "con la voluntad de converger con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales".

En el comunicado difundido en redes sociales, la federación cuestionó la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores de las universidades públicas. "La docencia universitaria y preuniversitaria enfrenta la política de ajuste del gobierno nacional destinada a desmantelar las bases materiales de la universidad pública", sostuvo la organización, que agregó que la "rebaja" de los salarios "implementada por esta política nacional" somete al sector "a una situación económica crítica".

La federación también planteó la necesidad de fortalecer la unidad entre las organizaciones gremiales para ampliar el alcance de las medidas de fuerza. "El Congreso evaluó la necesidad de fortalecer la articulación con las demás organizaciones del Frente Sindical para alcanzar masividad y alcance territorial en las medidas resueltas", señaló el comunicado.

Por ese motivo, se mandató a la Mesa Ejecutiva de Conadu Histórica a coordinar las medidas votadas con las demás entidades sindicales. El Congreso, además, expresó "la necesidad de sostener la lucha en unidad", a partir de "la enorme voluntad de lucha de la docencia universitaria y preuniversitaria".

El respaldo a la Marcha Federal Universitaria

En el documento, Conadu Histórica también hizo un balance de la quinta Marcha Federal Universitaria y destacó el respaldo social a la defensa de la educación pública. "El Congreso considera que la quinta Marcha Federal Universitaria estableció, una vez más, un terreno firme de apoyo ciudadano a la universidad pública y constituyó una nueva derrota política del gobierno nacional", afirmó la federación. Asimismo, destacó la participación de distintos sectores bajo la consigna "Por educación, soberanía y democracia", que, según la organización, "expresó el compromiso de la comunidad universitaria con nuestro pueblo".

El comunicado también incluyó un repudio a la respuesta del Gobierno durante la movilización. "El Congreso repudió también la represión desplegada por el Gobierno nacional contra la movilización", indicó, antes de considerar que fue "un indicador contundente de esa derrota política".