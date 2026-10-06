Paro nacional de ATE: qué servicios no funcionan este martes 6 de octubre en Argentina

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para este martes 6 de octubre en contra de la decisión de la Corte Suprema que habilita la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

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Paro Nacional: qué servicios no funcionan este martes 6 de octubre

La medida de fuerza se realizará en todo el país a partir de las 12 del mediodía e implicará un cese de tareas y el retiro de los lugares de trabajo de todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales.

Los trabajadores estatales se movilizarán al Palacio de Justicia para manifestarse en contra de la decisión del máximo tribunal. Así, a partir del mediodía, la atención al público en dependencias estatales podría disminuir o hasta paralizarse.

Durante la movilización dejarán de funcionar los ministerios, empresas y dependencias estatales

Se espera que los colectivos, trenes y subtes funcionen con normalidad, a excepción de la Línea A, que tendrá su propia medida de fuerza por un conflicto salarial. Podría haber dificultades de tránsito en las zonas aledañas al Palacio.

Qué pasa con el Subte: a qué hora deja de funcionar la línea A

La línea A, que conecta San Pedrito con Plaza de Mayo, realizará un paro este martes desde las 19 hs hasta el cierre del servicio. La medida de fuerza fue anunciada por Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), y responde a los descuentos en los salarios.

El paro llega luego de que los metrodelegados realizaran el lunes una apertura de molinetes en reclamo del pago salarial correcto. Desde Emova aseguraron haber abonado los días trabajados y señalaron que "descontaron los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes".

"Los descuentos a los que se refiere el gremio se encuentran enmarcados en las normativas vigentes. No obstante, la empresa se encuentra dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran", concluyeron desde Emova. Sin embargo, el paro fue ratificado.