Paro del jueves 15 de octubre: qué pasa con el transporte público, colectivos, trenes y subtes

La jornada del jueves 15 de octubre estará marcada por las medidas de fuerza convocadas por distintos sectores sindicales y educativos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para sumarse a la movilización contra el DNU 70/2023, mientras que los trabajadores universitarios participarán de una nueva protesta en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades nacionales.

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Frente a este escenario, una de las principales dudas es cómo funcionará el transporte público durante el día. Hasta el momento, no anunciaron una medida de fuerza que afecte a los colectivos, los trenes o los subtes, por lo que estos servicios funcionan con normalidad. De todos modos, se recomienda consultar las novedades antes de viajar, ya que las movilizaciones y los posibles cortes de calles pueden generar demoras y complicaciones en la circulación.

Paro del jueves 15 de octubre: ¿qué pasa con los colectivos, trenes y subtes?

Por el momento, los colectivos, trenes y subtes prestan sus servicios con normalidad y no hay un paro de transporte anunciado para este jueves. Esto significa que quienes deban trasladarse para trabajar, estudiar o realizar otras actividades podrán utilizar estos medios de transporte, sin cambios generales confirmados en sus cronogramas habituales.

Subtes.

Sin embargo, la realización de movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires puede provocar demoras en el tránsito, desvíos y complicaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos. Por ese motivo, quienes viajen hacia el centro porteño o tengan previsto circular por las inmediaciones del Congreso deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades y de las empresas de transporte.

Por qué hay paro de ATE y de los universitarios este jueves

ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, con una movilización al Congreso en rechazo al DNU 70/2023. La medida forma parte de los reclamos del sindicato contra las políticas del Gobierno nacional y busca visibilizar sus demandas laborales y sectoriales.

En paralelo, los trabajadores de las universidades públicas participarán de una jornada de protesta para exigir respuestas del Gobierno frente a la situación presupuestaria y salarial del sistema universitario. El reclamo incluye el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública, en un contexto de tensión entre las autoridades nacionales y la comunidad educativa.

Trenes.

De esta manera, la jornada combinará medidas de fuerza sindicales con movilizaciones en defensa de la universidad pública. Si bien ambas convocatorias pueden tener impacto en la circulación de algunas zonas, hasta el momento no anunciaron una adhesión del transporte público que implique la suspensión general de los servicios.