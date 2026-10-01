Cuándo es la 5° Marcha Federal Universitaria: la fecha confirmada y los motivos del reclamo

La comunidad universitaria volverá a movilizarse en octubre. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes acordaron realizar la 5° Marcha Federal Universitaria el jueves 15 de octubre de 2026, en una nueva jornada nacional de protesta por la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración tendrá como punto central el Palacio de Tribunales.

{{{htmlAmp}}}

La convocatoria ocurre en medio de un nuevo escenario de conflicto entre las universidades y el Gobierno Nacional. El miércoles 30 de septiembre comenzó, además, un paro universitario de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tiene entre sus principales reclamos la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Cuándo es la 5° Marcha Federal Universitaria: la fecha confirmada

La 5° Marcha Federal Universitaria será el jueves 15 de octubre de 2026. La movilización fue acordada por rectores, organizaciones gremiales y estudiantes, y tendrá en la Ciudad de Buenos Aires un punto central frente al Palacio de Tribunales.

El escenario elegido marca una diferencia respecto de las movilizaciones anteriores y pone el foco también en la situación judicial que atraviesa el conflicto. De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la convocatoria busca reclamar tanto por el financiamiento universitario como por la situación del sistema científico nacional.

La marcha estará precedida por distintas medidas de fuerza. Entre ellas está el paro nacional universitario de 72 horas iniciado este miércoles, además de otras acciones impulsadas por gremios docentes y no docentes y actividades abiertas a la comunidad universitaria.

Por qué marchan los universitarios

Uno de los principales motivos de la protesta es el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025 luego de que el Senado insistiera con el proyecto pese al veto presidencial, en el marco de un conflicto que comenzó durante 2024.

A ese reclamo se suma la cuestión salarial. Los gremios universitarios reclaman una recomposición de los haberes del 33,4% y cuestionan la falta de una nueva negociación salarial.

Marcha Universitaria.

El conflicto también llegó a la Justicia. El juez federal Diego Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera integral con una medida cautelar vinculada con los salarios universitarios. El reclamo sindical sostiene que no hubo una nueva negociación ni una mejora adicional al 3% previsto para los haberes de septiembre.

El reclamo por el presupuesto universitario

El financiamiento de las universidades nacionales constituye otro de los ejes de la protesta. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. De ese monto, $6,3 billones corresponden a personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros $1,02 billones se destinan a ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos.

El CIN, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales, plantea un requerimiento de aproximadamente $11 billones. Los rectores estiman que solo el gasto en personal alcanzaría los $8,368 billones.

La nueva movilización se inscribe así en un conflicto que comenzó a profundizarse en 2024 y que tuvo distintas etapas de protesta, negociaciones, medidas de fuerza y presentaciones judiciales. Para octubre, la discusión vuelve a las calles con un reclamo que combina financiamiento, salarios y cumplimiento de la legislación vigente.