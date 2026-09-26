Los gremios docentes de las universidades nacionales definieron una medida de fuerza a partir del miércoles 30 de septiembre, con una extensión prevista de entre 48 y 72 horas, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente. La protesta fue acordada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales a través de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), organización que buscará coordinar las acciones de manera conjunta con la CONADU Histórica.

{{{htmlAmp}}}

Desde las organizaciones sindicales aclararon que la huelga se suspenderá únicamente si el Poder Ejecutivo liquida, antes del martes 29 de septiembre, el incremento del 33,4% contemplado en la legislación vigente para el sector.

¿Por qué van al paro los docentes universitarios y de cuánto es el reclamo salarial?

La decisión de paralizar las actividades se adoptó tras el rechazo a la última propuesta formulada por las autoridades en la paritaria salarial, que consistió en un aumento del 3%. De acuerdo con las estimaciones de los sindicatos y las casas de altos estudios, las remuneraciones de los trabajadores docentes adeudan una recomposición del 31,2% respecto del nivel de inflación acumulado.

Ultmátum al Gobierno: el fallo judicial que impone multas y exige aplicar la ley

El anuncio de la medida de fuerza se produce en paralelo a una resolución dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien intimó al Gobierno nacional a dar cumplimiento total en un plazo de cinco días a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Dicha normativa ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, así como los programas de becas estudiantiles.

El magistrado advirtió además sobre la posibilidad de aplicar multas diarias ante cada jornada de demora en el acatamiento. La cautelar en cuestión fue dispuesta por Cormick en diciembre de 2025, confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo y dejada firme por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio.

Por su parte, desde el Poder Ejecutivo anticiparon que apelarán la intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener que ya presentaron la documentación que acredita el cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia.

De la ratificación en el Congreso al veto: la batalla legal por los fondos

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por ambas cámaras legislativas con mayoría de dos tercios, aunque la Casa Rosada suspendió su ejecución al argumentar que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento.

¿Cuándo es la próxima Marcha Federal Universitaria?

En este contexto, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, fundamentó la intensificación del plan de lucha al manifestar: “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo 'colectivo' está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer 'lo colectivo'”. A su vez, la dirigenta remarcó: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

Las jornadas de protesta y visibilización continuarán durante los próximos días como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre para exponer la situación presupuestaria del sistema educativo y discutir el proyecto de Presupuesto 2027.