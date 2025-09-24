Paro de trenes: sorpresiva medida de fuerza de La Fraternidad afecta a todas las líneas

Este miércoles 24 de septiembre se lleva a cabo un paro de trenes que afecta a todas las líneas de Trenes Argentinos. Se trata de una medida de fuerza del gremio de los maquinistas La Fraternidad. Las formaciones funcionan a reglamento, hay cancelaciones y demoras en todos los ramales. La medida de fuerza es en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales de los trabajadores del gremio

La medida de fuerza fue convocada por el gremio La Fraternidad, que incluye a los maquinistas, y sd inició a las 00 de este miércoles y continuará durante toda la jornada. Afecta a los trenes de los Ramales Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza y Belgrano.

Los trenes circulan a reglamento por lo que no superan los 30 kilómetros por hora, lo que genera retrasos, cancelaciones de servicios, por lo que los usuarios deben buscar medios alternativos de transporte.

Cuáles líneas están afectadas por el paro de trenes

La medida de fuerza afecta a:

Tren Roca,

Trenes Sarmiento,

Tren Mitre,

Trenes San Martín,

Tren Urquiza,

Tren Belgrano.

De esta manera, espera que las demoras se continúen y se profundicen en horario pico, como así también las demoras en los principales accesos a la Ciudad por el mayor caudal de tránsito.

Por qué es el paro de trenes

La protesta de los maquinistas se funda en un reclamo salarial. Desde La Fraternidad apuntaron contra “la falta de una propuesta superadora en paritarias". También exigen por "el deficiente servicio de la ART" y por los "bajos ingresos en distintas líneas, a causa de acuerdos inconsultos".