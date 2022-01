Paro de trenes: cuándo comienza y qué líneas no funcionarán

Se trata de una medida de la Unión del Personal Superior Ferroviario que denuncia discriminación laboral por parte de las empresas. La huelga incluye los servicios de larga distancia y regionales, y el Belgrano Cargas y Logística S.A.

La Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) anunció un paro de trenes para este jueves 20 de enero por diversos reclamos a las empresas del gremio. De esta manera, llevarán adelante una medida de fuerza que comenzará a las 0 y se extenderá a las 24 y alcanzará a las líneas Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Tren de la Costa; como también a los servicios de larga distancia y regionales, y el Belgrano Cargas y Logística S.A.

Según detalló el gremio, a través de un comunicado, el paro es "como consecuencia de los sucesivos planteamientos no resueltos y habiéndose agotadas las negociaciones con las empresas SOFSE y BCYL". Los reclamos del gremio van desde "discriminación laboral, en virtud de las carencias o ausencias de remuneración por antigüedad, pago del refrigerio diario, porcentaje del título universitario y terciario, el no reconocimiento de los derechos y beneficios hacia los afiliados".

Por otra parte, desde el gremio denunciaron hechos irregulares como "trabajadores encuadrados en otras asociaciones sindicales, descuentos compulsivos disfrazados bajo el concepto de contribución solidaria por parte de la empresa SOFSE y práctica desleal de los funcionarios de la empresa SOFSE". Los trabajadores también reclaman por la "negativa a la firma de un convenio colectivo de trabajo por parte de las empresas con la UPFS". En ese marco, la UPFS exigió en el comunicado que los "gremios hermanos de la industria ferroviaria" acompañen esta medida de fuerza.

Paro de trenes: el comunicado completo

“Se pone en conocimiento a los compañeros y compañeras y a la opinión pública en general que como consecuencia de los sucesivos planteamientos no resueltos y habiéndose agotadas las negociaciones con las empresas S.O.F.S.E (Líneas Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur Y Tren de la Costa, Larga Distancia y Regionales) y B.C.Y.L S.A (Líneas Urquiza, Belgrano, San Martín), que corresponden a: Discriminación laboral en virtud de las carencias o ausencias de remuneración por antigüedad, pago del refrigerio diario, porcentaje titulo universitario y terciario, etc y por el no reconocimiento de los derechos y beneficios hacia nuestros afiliados, Y que tienen otros trabajadores encuadrados en otras asociaciones sindicales, descuento compulsivo ‘disfrazado’ bajo el concepto contribución solidaria por parte de la empresa S.O.F.S.E y otra asociación sindical sobre nuestros afiliados, discriminación sobre la base de su afiliación sindical o por la falta de libre afiliación, práctica desleal de los funcionarios de la empresa S,O.F.S.E. y la negativa a la firma de un ‘convenio colectivo de trabajo por parte de las empresas con U.P.S.F, para nuestros trabajadores y trabajadoras, es que el Secretariado Nacional de la Unión del Personal Superior Ferroviario llama a un paro general por 24 horas para el próximo jueves 20 de enero a partir de las 0 horas”.

“Esperando que nuestros gremios hermanos de la industria ferroviaria nos acompañen, por mandato único del Gral Juan Domingo Perón, que reza: ¡Trabajadores únansel”

“También se informa, que ajustándose a las normativas legales vigentes, la decisión fue informada oficialmente/al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)”.